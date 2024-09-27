ハギノアレグリアス

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◆第２８回シリウスＳ・Ｇ３（９月２８日、中京競馬場・ダート１９００メートル）

　第２８回シリウスＳの枠順が２７日、決定した。トップハンデ５９・５キロのハギノアレグリアス（牡７歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は１枠１番から連覇を目指す。フェブラリーＳで１番人気に推されたオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は２枠２番から馬、厩舎ともに初重賞Ｖを狙う。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　ハギノアレグリアス　　牡７　岩田　望来　５９・５

（２）　オメガギネス　　　　　牡４　松山　弘平　５９

（３）　エナハツホ　　　　　　牝５　藤懸　貴志　５２

（４）　ロコポルティ　　　　　牡６　丸山　元気　５７

（５）　ヴァンヤール　　　　　牡６　荻野　極　５７

（６）　フタイテンロック　　　牡５　秋山　稔樹　５０

（７）　グリューヴルム　　　　牡５　シュタルケ　５５

（８）　サンデーファンデー　　牡４　武　豊　５５

（９）　ビヨンドザファザー　　牡５　北村　友一　５７・５

（１０）　カンピオーネ　　　　　牡５　横山　武史　５５

（１１）　ヴィクティファルス　　セン６　池添　謙一　５７・５

（１２）　サンライズアリオン　　牡５　富田　暁　５５

（１３）　サンマルレジェンド　　牡６　酒井　学　５４

（１４）　カフジオクタゴン　　　牡５　藤岡　佑介　５７

（１５）　ハピ　　　　　　　　　牡５　坂井　瑠星　５８