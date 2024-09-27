【シリウスＳ】昨年の覇者ハギノアレグリアスは１枠１番 オメガギネスは２枠２番 枠順決定
◆第２８回シリウスＳ・Ｇ３（９月２８日、中京競馬場・ダート１９００メートル）
第２８回シリウスＳの枠順が２７日、決定した。トップハンデ５９・５キロのハギノアレグリアス（牡７歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は１枠１番から連覇を目指す。フェブラリーＳで１番人気に推されたオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は２枠２番から馬、厩舎ともに初重賞Ｖを狙う。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） ハギノアレグリアス 牡７ 岩田 望来 ５９・５
（２） オメガギネス 牡４ 松山 弘平 ５９
（３） エナハツホ 牝５ 藤懸 貴志 ５２
（４） ロコポルティ 牡６ 丸山 元気 ５７
（５） ヴァンヤール 牡６ 荻野 極 ５７
（６） フタイテンロック 牡５ 秋山 稔樹 ５０
（７） グリューヴルム 牡５ シュタルケ ５５
（８） サンデーファンデー 牡４ 武 豊 ５５
（９） ビヨンドザファザー 牡５ 北村 友一 ５７・５
（１０） カンピオーネ 牡５ 横山 武史 ５５
（１１） ヴィクティファルス セン６ 池添 謙一 ５７・５
（１２） サンライズアリオン 牡５ 富田 暁 ５５
（１３） サンマルレジェンド 牡６ 酒井 学 ５４
（１４） カフジオクタゴン 牡５ 藤岡 佑介 ５７
（１５） ハピ 牡５ 坂井 瑠星 ５８