Àî±Û³¹Æ»¤È»³¼êÄÌ¤ê¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Ç¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤òÈ¯¸«¡ª ¹üÆ¡ÉÊ¤º¤é¤ê¤ÎÆæ¤òÄ´ºº¡ª¡ÚÆ»Ï©¤Î¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤ËÆæ¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤¬¡Ä¡Ä!?
·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤ÄÆæ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÆæ¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¡ÖÁ´¹ñ»ö¸ÎÂ¿È¯¸òº¹ÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¥ïー¥¹¥È1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃÓÂÞÏ»¥ÃËô¸òº¹ÅÀ¡×¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼èºà¤Îµ¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¹ñÆ»254¹æ¡ÊÀî±Û³¹Æ»¡Ë¤òÀ®ÁýÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àî±Û³¹Æ»¤È»³¼êÄÌ¤ê¤Î¸ò¤ï¤ë¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ê¤Á¤ç¤¦¤É¼óÅÔ5¹æÃÓÂÞÀþ¤ÎËÌÃÓÂÞ½ÐÆþ¸ý¤ä¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥ÆËÌÃÓÂÞÅ¹¤Î¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ç¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡ª ¤³¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡ª
¢¨2024Ç¯9·î13Æü¤ËÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñÄ´ºº¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ»ö¸ÎÂ¿È¯¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡Ê2023Ç¯¡Ë¡×¤ÎÃæ¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î
¸òº¹ÅÀ¤òÅÏ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ªº×¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÊÑ¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤ËÆÍÇ¡¡¢½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¸Å¤¤¥Ûー¥íー´ÇÈÄ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤Ë¤ÏÆæ¤Î´Ñ²»Áü¤ÈìÐÁ¬È¢¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡ÈÄ¶µ®½Å¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÂçË¤¤¬¡£ ¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤Ç¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤È»×¤·¤Æ¬Éô¤ÎÁÏºîÊª¤ä¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤éÂ´ÅÝ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÉÔµÈ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ô¥¨¥í¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤ê°ìÌÌ¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹üÆ¡ÉÊ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÅÔ¿´¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë°Û¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡£Ê©Áü¤Î¸å¤í¤Ç¥´¥ê¥é¤¬¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¤ÎÊ©Áü¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦¤ÎÍÍ»Ò¡£Âç¤¤Ê¥É¥é¤¨¤â¤ó¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆ¬¤¬¤Á¤é¤ê¡£¡ÖÄ¹ÌîÅÅÅ´¥Ð¥¹¡×¤È¡ÖÃæÅ´¥Ð¥¹¡×¤Î¥Ð¥¹ÄäÉ¸¼±¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ±û¤ÎÊ©Áü¤«¤é¸«¤Æº¸Â¦¤ÎÍÍ»Ò¡£º£ÅÙ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£Æ»¤ò¹Ô¤¯»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Ê²èÁü¤Ï°ìÉô¤ò²Ã¹©¡Ë
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤ò¥¯¥ë¥Þ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤Î¤È¡¢Î¢¼ê¤Î·§Ìî¿À¼Ò¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¤³¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê°Û¶õ´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
µÙÆü¤Î¸á¸å¤Î¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤³¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ÆÊªÄÁ¤·µ¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢¶á¤¯¤Î¹â¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¼«Å¾¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡©¡×¡Ö²¿¸Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ð¤«¤êÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îº¸²£¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿°Õ¿Þ¤ä·Ð°Þ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤È¤¢¤ï¤»¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ÍíÀè¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖK¤µ¤ó¡×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Å¸¼¨Êª¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤òSNS¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖÅ¸¼¨¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ê²èÁü¤Ï°ìÉô¤ò²Ã¹©¡Ë
¨¡¨¡K¤µ¤ó¤Î½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤ÊÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
K¤µ¤ó¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤³¤ÏÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÎËöº¢¡¢¡Ê¼ñÌ£¤Ç¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¹üÆ¡ÉÊ¤Î¡Ë¥Ûー¥íー¤Î´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤â¤È¤â¤ÈÃó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¸Î¡¢¥Ûー¥íー¤Î´ÇÈÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ²»ÍÍ¤È¤«ÂçË¤¤È¤«¿§¡¹¤È¹üÆ¡ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡©
K¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ï¥Ûー¥íー¤Î´ÇÈÄ¤ÎÅ¸¼¨¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ¿¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´ê¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ñ²»ÍÍ¤òÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤³¤³¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×
ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¡ÖÁ´¹ñ»ö¸ÎÂ¿È¯¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î¥ïー¥¹¥È1¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¹âÂ®5¹æÃÓÂÞÀþ¤Î¹â²Í¤Î¶¶µÓ¤¬»ëÇ§¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
K¤µ¤ó¡¡´Ñ²»ÍÍ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡º£¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¤³¤³¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ë¿ô¤ÏÁý¤¨¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©
K¤µ¤ó¡¡¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤È¤«¤Ï¡Ä¡Ä¡£
K¤µ¤ó¡¡ÌÜÅÓ¤Ï¡Ê°ì±þ¡Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¢¡¢1～2Ç¯¤Ï¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¤¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Î°ÂÁ´¤ò´Ñ²»ÍÍ¤¬¸«¼é¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢°Ê¾å¤¬¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢´Ñ²»ÍÍ¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·§ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¡ÖÁ´¹ñ»ö¸ÎÂ¿È¯¸òº¹ÅÀ¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¸«»ö·÷³°¤Ç±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´Ñ²»ÍÍ¤Î¤´Íø±×¤Ç¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤!? ¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¸½ÃÏ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£