¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó100¼þÇ¯µÇ°¡¢¡È¤¢¤é¤æ¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥¢¥ó¥×¡É¡ÖP-100 CENTENNIAL¡×99Ëü±ß
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖP-100 CENTENNIAL¡×
¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥â¥Ç¥ëÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖP-100 CENTENNIAL¡×¤ò11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï99Ëü±ß¡£
Æ±¼Ò¤Ï2002Ç¯¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¶îÆ°ÍÑ¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤ÎÁýÉý²óÏ©¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎODNF¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¡ÖP-1¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖP-700u¡×¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂ¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤Æ²óÏ©¤ò¥Õ¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹²½¡£¿®¹æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬º¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¶¦ÄÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÆÈ¼«¤ÎÀÜÂ³»ö¾ð¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆP-1¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é22Ç¯¡£Âè7À¤ÂåÌÜ¤ÎºÇ¿·¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤¬P-100 CENTENNIAL¤È¤Ê¤ë¡£
P-100 CENTENNIAL¤ÎÆâÉô
¡Ö¸½ºß¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤¬¹Í¤¨ÆÀ¤ëºÇ¹â¤Î²óÏ©¤ÈÊªÎÌ¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯Ãí¤®¹þ¤ó¤ÀÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤¬100¼þÇ¯°Ê¹ß¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÅëºÜ¤¹¤Ù¤´ð´´µ»½Ñ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÁýÉýµ¢´Ô²óÏ©¡ÖLIFES¡×¤òÅëºÜ¡£
ÆÈ¼«¤ÎÁýÉýµ¢´Ô²óÏ©¡ÖLIFES¡×
Äê³Ê4W+4W(¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ8¦¸Éé²Ù)¡¢8W+8W(¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ16¦¸Éé²Ù)¤ÎÍ¾Íµ¤¢¤ë½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖM-10X¡×Æ±ÍÍ¡¢Ë¤«¤Ê²»¾ì¶õ´Ö¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï20W+20W(¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ8¦¸Éé²Ù)¤ò¼Â¸½¡£
¹â²»¼Á¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÅÅ¸»¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥ì¥®¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Þ¤Ç¤ò´°Á´¤Ëº¸±¦ÆÈÎ©¹½À®¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥Ï¥¤¥Êー¥·¥ãÅÅ¸»¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤òÁÛÄê¤·¡¢ÆâÂ¢¤¹¤ë4¥¢¥ó¥×²óÏ©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¢BTL¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆÈÎ©¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î½ÐÎÏ¥âー¥É¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥âー¥É¤È¤·¤Æ¡¢P-100 CENTENNIAL¤ò¥â¥Î¥é¥ëÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë2Âæ»ÈÍÑ¤·¡¢¹ç·×8¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ëBTL¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÀßÄê¤â²ÄÇ½¡£º£¸åÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÆÃ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¼Ê¬¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2Âæ»ÈÍÑ¤·¡¢¹ç·×8¥¢¥ó¥×²óÏ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ëBTL¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÀßÄê¤â²ÄÇ½
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íèµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥àー¥º¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ê½ÅÎÌ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¥Î¥Ö¤È¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥³ー¥Àー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢0.5dB¥¹¥Æ¥Ã¥×200ÃÊ³¬¤Î¹â½ãÅÙÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¡ÖLECUA-EX¡×¤òºÎÍÑ¡£¾®²»ÎÌ»þ¤Ë¤â²»³Ú¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤ºÇ¿··¿¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥Æー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¹â½ãÅÙÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¤È½ÅÎÌ²óÅ¾¥á¥«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
0.5dB¥¹¥Æ¥Ã¥×200ÃÊ³¬¤Î¹â½ãÅÙÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¡ÖLECUA-EX¡×
3·å¤ÎÂç·¿7¥»¥°¥á¥ó¥ÈLED¤ä¡¢²áÂç¤Ê²»ÎÌ¤«¤é¼ª¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎVOLUME LIMITµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊªÎÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹â¹äÀãþÂÎ¤È¶Ë¸ü¤Î¥Ü¥È¥à¹ÝÈÄ¡¢3ÌÌ¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È100¼þÇ¯¤òÉ½¤¹¡ÖCENTENNIAL¡×ÌÃÈÄ¤âÁõÃå¡£¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÃòÅ´À½¥ì¥Ã¥°¤òµÓÉô¤Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹6.3mm¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹4.4mm¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹XLR-4P¤Ë²Ã¤¨¡¢2Âæ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ëBTL¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¥âー¥ÉÀìÍÑÃ¼»Ò¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹XLR-3P¤âÅëºÜ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÃ¼»Ò»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBAL:BTL¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¡ÖG-DIV[GROUND DIVIDE]:¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òLRÆÈÎ©¤µ¤»¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡×2¼ïÎà¤Î½ÐÎÏ¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¥½ー¥¹µ¡´ï¤òÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê3·ÏÅý¤ÎÆþÎÏ(¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹RCA¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹XLR ¡ß2)¤È¥¹¥ëー½ÐÎÏ(¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹RCA)¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅ¸»Éô¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥×²óÏ©ÍÑ¤ËLRÆÈÎ©¤ÎÂçÍÆÎÌOI·¿¥È¥é¥ó¥¹¡ß2¤È¡¢¥ê¥ìーÀÚÂØ¤äLED¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ーÎà¤Î¤¿¤á¤Î¼þÊÕ²óÏ©ÍÑ¥È¥é¥ó¥¹¤òÆÈÎ©ÅëºÜ¡£¥Ñ¥ïーÃÊ¤Ë¤Ï10,000¦ÌF¡ß4ËÜ¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÃÊ¤Ë¤Ï3,300¦ÌF¡ß4ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤òLRÆÈÎ©¹½À®¤ÇÅëºÜ¡£ÁõÃåÊý¸þ¤òÊÑ¹¹¤·Ã¼»ÒÁ´ÂÎ¤Ç¥±ー¥Ö¥ë¤Î½ÅÎÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È²ÄÇ½¤È¤·¤¿¶â¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤ÎAC¥¤¥ó¥ì¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Î¥ó¥Ä¥¤¥¹¥È¹½Â¤¤Î3.5mm2¹â½ãÅÙOFCÀþ¤È¶â¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Î¥×¥é¥°¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ÖJPA-15000¡×(¶ËÀ¥Þー¥¯ÉÕ¤)¤òÆ±º¤¹¤ë¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï446¡ß401¡ß136mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï19.7kg¡£
ÇØÌÌ