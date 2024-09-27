◆第５８回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２９日、中山競馬場・芝１２００メートル）

枠順が９月２７日、決定した。函館スプリントＳ、キーンランドＣと重賞連勝中で、６ハロン戦は７戦６勝２着１回とパーフェクト連対のサトノレーヴ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は６枠１２番に決まった。昨年の覇者でセントウル２着から連覇に挑むママコチャ（牝５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は昨年と同じ３枠６番に決定。春の高松宮記念３着と日本の馬場への適性を示す香港の刺客ビクターザウィナー（セン６歳、香港・Ｃシャム厩舎、父トロナード）は７枠１４番からの発走となった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）オオバンブルマイ 牡４ 武 豊 ５８

（２）トウシンマカオ 牡５ 菅原 明良 ５８

（３）ウインマーベル 牡５ 松山 弘平 ５８

（４）エイシンスポッター 牡５ アンドレアシュ・シュタルケ ５８

（５）ナムラクレア 牝５ 横山 武史 ５６

（６）ママコチャ 牝５ 川田 将雅 ５６

（７）マッドクール 坂井 瑠星 ５８

（８）モズメイメイ 牝４ 国分 恭介 ５６

（９）ムゲン セン６ カリス・ティータン ５８

（１０）ピューロマジック 牝３ 横山 典弘 ５４

（１１）ダノンスコーピオン 牡５ 戸崎 圭太 ５８

（１２）サトノレーヴ 牡５ ダミアン・レーン ５８

（１３）ルガル 牡４ 西村 淳也 ５８

（１４）ビクターザウィナー セン６ ジョアン・モレイラ ５８

（１５）ヴェントヴォーチェ 牡７ クリストフ・ルメール ５８

（１６）ウイングレイテスト 牡７ 松岡 正海 ５８