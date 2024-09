Microsoftは9月24日(現地時間)、「What's New in Excel (September 2024)」においてExcelの新機能についてアナウンスした。2024年9月のアップデートとして、Excel in Copiotの一般提供が開始されたこと、Pythonサポートの一般公開が開始されたこと、プレビュー公開されたCopilot in Excel with Pythonでより高度な分析が可能になったことなどが取り上げられている。

○2024年9月のアップデート内容主なアナウンス内容は次のとおり。○Excel for web, Windows、MacCopilot in Excel の一般提供が開始された○Excel for WindowsCopilot in Excel with Python が利用可能になった(プレビュー機能)Python in Excel の一般提供が開始された選択範囲の端から空の行と列を削除するためのTRIMRANGE関数と、この関数で一般的なバリエーションを呼び出すためトリム参照が追加された(プレビュー機能)アクセシブルなコンテンツの作成を支援するAccessibility Assistantが利用可能になった最も注目すべきはAIアシスタントのCopilot in Excelの一般提供が開始されたことだろう。Copilot in Excelを活用すれば、データのフィルタリングや条件付き書式設定などの時間を要する作業が、AIの支援によって容易に効率化することができる。XLOOKUPやSUMIFといった多くの数式や、グラフ、ピボットテーブルなどの作成もサポートされる。Copilot in Excelでさまざまな作業が自動化できる 出典:Microsoftさらに、Python in Excelの一般提供も始まった。これによってExcel内でPythonを利用した高度なデータ分析が可能になる。また、Pythonとの連携機能をAIで強化するCopilot in Excel with Pythonもパブリックプレビューとして利用可能になっている。これを利用すればPythonによる分析をコードを書くことなく自然言語を使用して実行できる。Copilot in Excel with Pythonで高度な分析を実行する 出典:Microsoft今回紹介されている機能の一部はプレビュー版とされており、リリース前に大幅に変更される可能性がある。プレビュー機能は正式にサポートされるまで重要なワークブックで使用することは推奨されていない。