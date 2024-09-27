¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¡Ö¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¡×¡¡60Ô¤ÎÅ´¤¬6mÍî²¼¤¹¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡×
Åìµþ¡¦¿·½É±ØÁ°¤Ç¤â¡Ä¡Ä
Ï·µà²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤ÎµðÂç²½¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÁý²Ã¤ÇÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º
¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹ë±«¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é·ã¤·¤¯¿å¤¬¿á¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µ¤Ï15£í¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿å¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÜ·â¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¡Ë
£¸·î21Æü¡¢Åìµþ¤Î£Ê£Ò¿·½É±ØÁ°¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é²¼¿å¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¡£ÅÔ¤ÏËè»þ75Ð¤Î±«¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë»ÜÀßÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Á¶èÉÕ¶á¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£Àß·×¾å¸Â¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¿å¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅìµþÅÔ²¼¿åÆ»¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ë²¼¿åÆ»´É¤ËÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤È¡¢¿å°Ì¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¶õµ¤°µ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¡Ø¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¡Ù¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï£µ¥õ½ê¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤Î¥º¥ì¤äÊÞÁõ¤ÎÎ´µ¯(¤ê¤å¤¦¤)¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¤Ç¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë£¶£ô¤â¤Î°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¡£¿·½É¤Ç¤Ï¡¢£¶£í¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿½Å¤µÌó60Ô¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
Æ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç21Ç¯£··î¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÅìÂçºå»Ôºß½»¤ÎÅÄÃæ½ãÊ¿¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ø¥Ü¥ó¡ª¡¡¥Ü¥ó¡ª¡Ù¤ÈÂç¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é£¹³¬¤Î»ä¤ÎÉô²°¤Î¹â¤µ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤¬¿á¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¥¬¥ì¥¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì»ä¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÇÑ¼Ö¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
µðÂçÂæÉ÷¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜ¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¹©¶È²ñ¡Ù¤ÎÂçÀÐÄ¾¹ë(¤Ê¤ª¤Ò¤Ç)»á¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö²¼¿åÆ»ÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó1600Ëü´ð¤¢¤ê¡¢²áµî23Ç¯´Ö¤Ç½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é¥Õ¥¿¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤Ï106·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç91Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¿¤Ë¤Ï°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤â600Ëü´ð¶á¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸Å¤¤¥Õ¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Âç±«¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù9·î27Æü¡¦10·î4Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê