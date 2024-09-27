¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¡Ö¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¡×¡¡60­Ô¤ÎÅ´¤¬6mÍî²¼¤¹¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Åìµþ¡¦¿·½É±ØÁ°¤Ç¤â¡Ä¡Ä
Ï·µà²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤ÎµðÂç²½¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÁý²Ã¤ÇÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º

¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹ë±«¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é·ã¤·¤¯¿å¤¬¿á¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µ¤Ï15£í¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿å¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÜ·â¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¡Ë

£¸·î21Æü¡¢Åìµþ¤Î£Ê£Ò¿·½É±ØÁ°¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é²¼¿å¤¬¿á¤­½Ð¤·¤¿¡£ÅÔ¤ÏËè»þ75­Ð¤Î±«¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë»ÜÀßÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Á¶èÉÕ¶á¤Ëµ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£Àß·×¾å¸Â¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¹Ô¤­¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¿å¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤­½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅìµþÅÔ²¼¿åÆ»¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£

¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ë²¼¿åÆ»´É¤ËÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤È¡¢¿å°Ì¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¶õµ¤°µ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¡Ø¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¡Ù¤¬µ¯¤­¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï£µ¥õ½ê¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤Î¥º¥ì¤äÊÞÁõ¤ÎÎ´µ¯(¤ê¤å¤¦¤­)¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¤Ç¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë£¶£ô¤â¤Î°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¡£¿·½É¤Ç¤Ï¡¢£¶£í¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿á¤­Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿½Å¤µÌó60­Ô¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¿¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¡£

Æ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç21Ç¯£··î¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÅìÂçºå»Ôºß½»¤ÎÅÄÃæ½ãÊ¿¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ø¥Ü¥ó¡ª¡¡¥Ü¥ó¡ª¡Ù¤ÈÂç¤­¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é£¹³¬¤Î»ä¤ÎÉô²°¤Î¹â¤µ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤¬¿á¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¥¬¥ì¥­¤â¿á¤­Èô¤Ð¤µ¤ì»ä¤Î¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÇÑ¼Ö¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×

µðÂçÂæÉ÷¤ä¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¸½¾Ý¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜ¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¹©¶È²ñ¡Ù¤ÎÂçÀÐÄ¾¹ë(¤Ê¤ª¤Ò¤Ç)»á¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£

¡Ö²¼¿åÆ»ÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó1600Ëü´ð¤¢¤ê¡¢²áµî23Ç¯´Ö¤Ç½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é¥Õ¥¿¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤Ï106·ïµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç91Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¿¤Ë¤Ï°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤â600Ëü´ð¶á¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×

¸Å¤¤¥Õ¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Âç±«¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£

¡ØFRIDAY¡Ù9·î27Æü¡¦10·î4Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê