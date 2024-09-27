・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．６７ドル（－２．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６９４．９ドル（＋１０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２０２．５セント（＋３２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８４．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１３．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４１．００セント（－１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８４．６３（－１．５３）

出所：MINKABU PRESS