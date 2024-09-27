２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．６７ドル（－２．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．９ドル（＋１０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０２．５セント（＋３２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８４．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．００セント（－１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．６３（－１．５３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．６７ドル（－２．０２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．９ドル（＋１０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０２．５セント（＋３２．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８４．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．００セント（－１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．６３（－１．５３）
出所：MINKABU PRESS