¤É¤ó¤Ê"¾¡¤ÁÁÈ"¤Ç¤â°ÒÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸«¤¿Ž¢¸ÉÆÈ¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¿ÍŽ£¤ÎÆÃÄ§
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÈø¥ß¥¨¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60Âå¤«¤é½÷¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¾¡¤ÁÁÈ¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«
¡ÚÏÂÅÄ½¨¼ù¡ÊÀº¿À²Ê°å¡Ë¡Û¤É¤ÎÇ¯Âå¤Î¤È¤¤Ë¾¡¤ÁÁÈ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
20Âå¤Ï¤¹¤´¤¤¾¡¤ÁÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÇ¯¤ò¼è¤ë¤Û¤É¤ËÍî¤ÁÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤âÇ¯¤ò¼è¤ë¤Û¤É¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÂç´ïÈÕÀ®·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¸å¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤â27ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë½Ð¤·¤¿¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¢¤Þ¤êºã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¡¢60Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çä¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤âº£¤¹¤°Çä¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢Áá¤¯½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¢¤¯¤»¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀ®¸ù¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤âÄ¹¤¤¤«¤éÆÀ¤À¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¥ß¥¨¡Ê²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡Ë¡Û¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÆÃ¸¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¼ã¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤È¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Þ¤º¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¼Â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û»ä¼«¿È¡¢Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍáÉ÷²ñ(¤è¤¯¤Õ¤¦¤«¤¤)ÉÂ±¡¤È¤¤¤¦¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤¬¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¡¢²ð¸î¤Ê¤É¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¤¿¤á¤Îµß¸î±¡¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¡ÊÄçÌÀ(¤Æ¤¤¤á¤¤)¹Ä¹¡¡Ë¤Î¸æ²¼»ò¶â¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸øÅª¤ÊÍÜÏ·±¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¿¤À°Î¤¤¤À¤±¤Î¿Í¡×¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÚÏÂÅÄ¡Û°ðÅÄÎ¶µÈ¤È¤¤¤¦µìÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤òºî¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î°å³Ø¡¦°åÎÅ¤òÆüËÜ¤Ë¤â³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤ÈÉíÂ°¤Î¿ÇÎÅ½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï44ºÐ¤¯¤é¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¿Í¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÏ·Ç¯°å³Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡¢°ðÅÄÀèÀ¸¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î·Å´ã(¤±¤¤¤¬¤ó)¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍáÉ÷²ñÉÂ±¡¤Ë¡¢»ä¤âÂ³Ý¤±9Ç¯¤Û¤É¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤ê¤È¼Ò²ñÅª¤ËÃÏ°Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Î¤¤¿Í¤Ç¤âÉô²¼¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤È¤Æ¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«ÉñµÒ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ç¤âÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤Ä¤Æ·æÊª¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¾å¤Ë¤Ð¤«¤êÕ»¤Ó¤Æ¡¢²¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë²¼¤Î¿Í¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍÍ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Î½ÐÀ¤¤è¤ê¤â¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£¸ª½ñ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç
¡ÚÃæÈø¡Û¤½¤ì¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÉÂ±¡¤Ë28ºÐ¤«¤é¶Ð¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¸ç¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿Í¤è¤ê¤âÁá¤¯´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅìÂç°å³ØÉô¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢°Î¤¤°å¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¶µ¼ø¤È¤«¸ª½ñ¤¤òÍß¤·¤¬¤ë¿Í´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸ª½ñ¤¤Ê¤ó¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤À¤¹¤È¡¢¤»¤³¤¤¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤65ºÐ¤Þ¤Ç¤À¤Ê¤ÈÍáÉ÷²ñÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæÈø¡ÛÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛµÕ¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤·Â³¤±¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÈø¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢Åª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÃæÈø¡Û»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÇ¯¾å¤Î¿Í¤È¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£60Âå°Ê¹ß¤³¤½¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¼ã¤¯¤·¤ÆÁá¤¯¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Â³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡ÚÃæÈø¡Û»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤«¤â¤¦¾¯¤·²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤¦Â³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¡Û¤È¤Ë¤«¤¯¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ø¤Ù¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¼ºÇÔ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÊÙ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û60Âå°Ê¹ß¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë1»þ´ÖÊÂ¤ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¡È¼ºÇÔ¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯´ó¤ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë1»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤È¤«¤¯¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ë¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÅÀ¿ô¤À¤±¤òÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¤«¡¢³Ø¤Ó¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¸¥½¥ó¤¬¡Ö»ä¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£1ËüÄÌ¤ê¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¼ºÇÔ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
1»þ´ÖÊÂ¤ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Þ¤¿1»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤è¤È¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¡Û¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¤É¤ó¤É¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÇ¯¤ò¼è¤ë¤È¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¡Û²¿¤ò¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¤«¤éÃå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¹¥¤¤ËÃå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ãå¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡ÛÌÂ¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡Ö60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡ÚÃæÈø¡ÛÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÎÏ¤â»þ´Ö¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì¿¤òÌµÂÌ¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¼Â¤ÏÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«¼çµ¬À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¡Û¼ºÎé¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤Ã¤È·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·Ð¸³¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡ÚÏÂÅÄ¡Û0¤«¤é1¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÉÝ¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ1²ó¤Ç¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤È¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡£¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÃæÈø¡Û»ä¤Ï¤½¤ì¤³¤½50²á¤®¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê½¬¤¤»ö¤ò»Ï¤á¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¼«Ê¬¤Ï¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÂÅÄ¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¼¼ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
----------
ÃæÈø ¥ß¥¨¡Ê¤Ê¤«¤ª¡¦¤ß¤¨¡Ë
²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥
1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£62Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢TV¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø76ºÐ¡£º£Æü¤âÎÉÆü¡¡Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë70Âå¤Î¿´ÆÀÄ¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡£
----------
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£¥ë¥Í¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ±¡±¡Ä¹¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¦Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£2022Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¤¬2022Ç¯¥È¡¼¥Ï¥ó¡¦ÆüÈÎÇ¯´ÖÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤Ë¡£¥á¥ë¥Þ¥¬¡¡ÏÂÅÄ½¨¼ù¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤ÎËÜ²»¡×
----------
¡Ê²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥ ÃæÈø ¥ß¥¨¡¢Àº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë