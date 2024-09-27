»ô¤¤¼ç¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ë¡©¤¤¤¤¤¨¡¢ÇË²õ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡¡¤â¤Õ¤â¤Õ¥Á¥ó¥Á¥é¤Îà¿¿¼Âá¤Ë¾×·âÁö¤ë
ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
2024Ç¯9·î22Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷38fmfm_gmgm¤µ¤ó¤¬
¡ÖŽÁŽÝŽÁŽ×¡¦ŽÒŽ¶ŽÞŽÈŽ½Ž·Ž°¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤Î¾å¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Á¥ó¥Á¥é¤¬¥É¥ó¡ª¡¡¤ÈÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë......¡£
¤À¤¬¼Â¤Ï¤³¤Î»Ò¡¢²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ·ë¹½¤Ê"¥ï¥ë"¤Ê¤Î¤À¡£
²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´é¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Í♡¤Ç¤¹¤¬
¿²Íî¤Á¤¿Ã¶Æá¤Î´ã¶À¤ò
ÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¡£¤³¤Î»Ò¤Ï»£±ÆÅö»þ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤ë¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ...
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬25Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¡÷38fmfm_gmgm¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ã¶ÀÇË²õ¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¡Ê6ºÐ¡¦¥á¥¹¡Ë¡£22Æü¤Î¸á¸å10»þº¢¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡÷38fmfm_gmgm¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥á¥¬¥Í¤Î"¤Ä¤ë"¤ÎºÙ¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¹¥¤ß¤Ê¤Î¤«¡¢ÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¤Ï¤è¤¯óö¤ê¤Ë¤¯¤ë¡£
¡ÖÉô²°¤ó¤Ý¤¹¤ë»þ¤ËÃ¶Æá¤Ï¡Øóö¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤ÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¡Ù¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ê¡÷38fmfm_gmgm¤µ¤ó¡Ë
......ÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¤ÎÇË²õ³èÆ°¤Ï¡¢"¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß"¤é¤·¤¤¡£
¡Öóö¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤ÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¡×¤Ï¤¤¤Ä¤âóö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤ë¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É......¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ç¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤ÂçÊ¡¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª´é¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æóö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤´Ë«Èþ¤«¤â......¡©
²Ä°¦¤¹¤®¤ë"¹©ºî°÷"¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç7Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê26ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥Á¥Õ¥ï´¶...¡×
¡ÖÄ¶¥À¥¤¥Õ¥¯¥â¥Á¡×
¡Ö¤¨¡©¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×
¡ÖËÜÂÎ¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¤µ¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡÷38fmfm_gmgm¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤òUP¤·¤¿¤éÍ½ÁÛ³°¤ËÈ¿±þ¤¬Íè¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë²Ä°¦¤¤¥¦¥Á¤Î»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£