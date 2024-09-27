＜朝鮮日報＞軍情報部隊「国軍機務司令部」の解体から６年 終わっていない「残酷史」



＜東亜日報＞新検事総長就任から１０日…検察 大統領夫人のバッグ受領疑惑「不起訴」



＜中央日報＞開店しやすさが廃業しやすさ招く コーヒー屋、スタディーカフェなど乱立



＜ハンギョレ＞金融支援はないと言ったのに…政府 チェコ原発への融資約束



＜京郷新聞＞今年も国税収入の不足３０兆ウォン ２年連続で過去最大級



＜毎日経済＞冬だと思っていたのに…熱い半導体



＜韓国経済＞サムスン「広帯域メモリーの需要爆増」 悲観論を一蹴

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