＜朝鮮日報＞軍情報部隊「国軍機務司令部」の解体から６年　終わっていない「残酷史」

＜東亜日報＞新検事総長就任から１０日…検察　大統領夫人のバッグ受領疑惑「不起訴」

＜中央日報＞開店しやすさが廃業しやすさ招く　コーヒー屋、スタディーカフェなど乱立　

＜ハンギョレ＞金融支援はないと言ったのに…政府　チェコ原発への融資約束

＜京郷新聞＞今年も国税収入の不足３０兆ウォン　２年連続で過去最大級

＜毎日経済＞冬だと思っていたのに…熱い半導体

＜韓国経済＞サムスン「広帯域メモリーの需要爆増」　悲観論を一蹴
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