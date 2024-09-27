２７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・工業企業利益

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議

※日・自民党総裁選投開票



○決算発表・新規上場など



決算発表：ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，オプトエレ<6664>，三益半導<8155>，キユソ流通<9369>

※東証グロース上場：Ａｉロボティクス<247A>



出所：MINKABU PRESS