グラビアアイドルの八伏紗世が「ヤングアニマルWEB」に登場。前回登場時の反響に応え、再登場となった。 高身長女子として人気の八伏さんのスレンダーボディをたっぷり堪能できるグラビア。キュートな表情が満開となっている。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/19fe4d8e7c0b4/ 撮影/玉井美世子

