【日本】
東京消費者物価指数（9月）08:30
予想　2.2%　前回　2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)

景気動向指数（確報値）（7月）14:00
予想　109.5　前回　109.5（景気先行指数)
予想　117.1　前回　117.1（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ雇用統計（9月）16:55
予想　6.0%　前回　6.0%（失業率)
予想　1.2万人　前回　0.2万人（失業者数)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00
予想　-12.9　前回　-12.9（ユーロ圏消費者信頼感)

ユーロ圏景況感指数（9月）18:00
予想　 96.4　前回　96.6 （景況感指数)

【ブラジル】
雇用統計（8月）21:00
予想　6.7%　前回　6.8%（失業率)

【米国】
個人所得・支出（8月）21:30
予想　0.5%　前回　0.3%（個人所得・前月比)　
予想　0.3%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

卸売在庫（速報値）（8月）21:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)

PCEデフレータ（8月）21:30
予想　0.1%　前回　0.2%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.3%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）23:00
予想　69.0　前回　69.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります