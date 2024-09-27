【日本】

東京消費者物価指数（9月）08:30

予想 2.2% 前回 2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)



景気動向指数（確報値）（7月）14:00

予想 109.5 前回 109.5（景気先行指数)

予想 117.1 前回 117.1（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ雇用統計（9月）16:55

予想 6.0% 前回 6.0%（失業率)

予想 1.2万人 前回 0.2万人（失業者数)



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00

予想 -12.9 前回 -12.9（ユーロ圏消費者信頼感)



ユーロ圏景況感指数（9月）18:00

予想 96.4 前回 96.6 （景況感指数)



【ブラジル】

雇用統計（8月）21:00

予想 6.7% 前回 6.8%（失業率)



【米国】

個人所得・支出（8月）21:30

予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.5%（個人支出・前月比)



卸売在庫（速報値）（8月）21:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)



PCEデフレータ（8月）21:30

予想 0.1% 前回 0.2%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.3% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）23:00

予想 69.0 前回 69.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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