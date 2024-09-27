10:30 中国工業企業利益（8月）

13:00 自民党総裁選投開票

17:00 ECB消費者インフレ期待（8月）

17:15 レーンECBチーフエコノミスト、会議「財政政策、金融セクター、経済成長」開会挨拶

18:40 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演

20:15 ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

22:30 クーグラーFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、中小企業に関する会合出席（質疑応答なし）

28日2:15 ボウマンFRB理事、会議出席（質疑応答あり）



バイデン米政権、対中関税大幅引き上げ実施（中国電気自動車に対する関税4倍の100%に引き上げ）



29日（日）

英保守党大会（バーミンガム、10月2日まで）

スイス中銀ジョルダン総裁退任（10月1日付でシュレーゲル副総裁が総裁に昇格）



※予定は変更することがあります

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