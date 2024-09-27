　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の3万9330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40669.70円　　ボリンジャーバンド3σ
39609.94円　　ボリンジャーバンド2σ
39330.00円　　27日夜間取引終値
38925.63円　　26日日経平均株価現物終値
38550.17円　　ボリンジャーバンド1σ
38252.13円　　75日移動平均
38200.00円　　5日移動平均
37692.45円　　200日移動平均
37490.40円　　25日移動平均
37485.00円　　一目均衡表・転換線
37260.00円　　一目均衡表・基準線
36430.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35995.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35370.86円　　ボリンジャーバンド2σ
34311.10円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース