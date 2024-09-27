日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の3万9330円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40669.70円 ボリンジャーバンド3σ
39609.94円 ボリンジャーバンド2σ
39330.00円 27日夜間取引終値
38925.63円 26日日経平均株価現物終値
38550.17円 ボリンジャーバンド1σ
38252.13円 75日移動平均
38200.00円 5日移動平均
37692.45円 200日移動平均
37490.40円 25日移動平均
37485.00円 一目均衡表・転換線
37260.00円 一目均衡表・基準線
36430.63円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35995.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35370.86円 ボリンジャーバンド2σ
34311.10円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40669.70円 ボリンジャーバンド3σ
39609.94円 ボリンジャーバンド2σ
39330.00円 27日夜間取引終値
38925.63円 26日日経平均株価現物終値
38550.17円 ボリンジャーバンド1σ
38252.13円 75日移動平均
38200.00円 5日移動平均
37692.45円 200日移動平均
37490.40円 25日移動平均
37485.00円 一目均衡表・転換線
37260.00円 一目均衡表・基準線
36430.63円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35995.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35370.86円 ボリンジャーバンド2σ
34311.10円 ボリンジャーバンド3σ
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