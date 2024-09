°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëµÈÆü¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤­¡ª¥È¡¼¥À¥ó¡Ö2025Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×

トーダンは、2025年版カレンダーの新商品を発売しました。

その中から特におすすめの2商品(1)インパクト抜群の気持ちも運気も上げてくれる「運気爆上げ☆七福神」カレンダー、(2)持ち歩いてスケジュール確認やメモができるコンパクトサイズの「ポケットカレンダー」3種を紹介!

トーダン「2025年版カレンダー」

トーダンは、2025年版カレンダーの新商品を発売しました。

その中から特におすすめの2商品(1)インパクト抜群の気持ちも運気も上げてくれる「運気爆上げ☆七福神」カレンダー、(2)持ち歩いてスケジュール確認やメモができるコンパクトサイズの「ポケットカレンダー」3種を紹介です。

■「運気爆上げ☆七福神」カレンダー

同社では、「暦」を日の吉凶を見るものとして使っていた日本古来の文化を現代のカレンダーに反映させ、「開運カレンダー」や「金運カレンダー」などのロングセラー商品です。

そこで2025年版の新商品として、大きな吉日マークが特徴で、ご機嫌な七福神とカラフルなデザインが目を引く、気分も運気も上昇させる「運気爆上げ☆七福神」カレンダーが登場。

特に日付け欄いっぱいに記載された吉日マークは、あたかもカレンダーから吉日が訴えかけてくるようなデザインです。

インパクトのあるデザインながらコンパクトサイズ(H373×W260mm)の壁掛タイプで、デスク周りでパーソナルに使用したり、キッチンなどで家族と共有して楽しめます。

また特別に運気をますますアップさせるための、ミニサイズの「初夢枕札」2枚と願意シールが付いています。

「初夢枕札」は、1月2日の初夢の日に良い夢を見られるよう祈願し、枕の下に敷く紙製のお札です。

願意シールは、「商売繁盛」「家内安全」「身体健康」などの願意が千社札風のシールになったもので、願意に合わせてカレンダーに貼って祈願することができます。

■ポケットカレンダー(3種)

ポケットやカバンに入れて持ち歩いたり、デスク周りでは卓上カレンダーとして使える2WAYタイプのコンパクトなカレンダーです。

メモページも豊富で、スマートフォンで会話中にスケジュール確認やメモをとることができます。

また、カレンダーページの裏は、予定を書き込める便利なスケジュールタイプとなっているリバーシブル仕様です。

デザインは同社の人気カレンダーの「金運カレンダー」、「ルナ」、「招福」を採用しました。

(1)「金運・ポケットカレンダー」

トーダンの大ヒットロングセラー商品「金運カレンダー」のポケットタイプです。

表紙と裏表紙には金色の用紙を使用。

カレンダーページは「豊かさ」の象徴である黄金色の用紙に、金色の「金運上昇八卦鏡」の箔押しが施され、6種類の金運吉日(三合の原理/一粒万倍日/巳の日/スーパー巳の日/寅の日/天赦日)がアイコンで表示されています。

金運・ポケットカレンダー

(2)「ルナ・ポケットカレンダー」

毎日の月の満ち欠けを写真で掲載した人気カレンダー「ルナ」のポケットタイプです。

夜空をイメージした背景に月の写真が映えるスタイリッシュなデザインで、2025年の主な天体イベントの一覧ページ付きです。

(3)「招福・ポケットカレンダー」

トーダンの縁起物ブランド「東団や(とーだんや)」が手掛ける「縁起物ごよみ 招福」のポケットタイプです。

毎月全国の縁起物の可愛いイラストを掲載、福を贈るプレゼントとしても最適です。

5種類の吉日(一粒万倍日/巳の日/スーパー巳の日/寅の日/天赦日)がアイコンで掲載されています。

■商品概要

●運気爆上げ☆七福神(2025年版)

商品名/品番 : 「運気爆上げ☆七福神」(TD-30986)

価格 : 1,320円(税込)

商品サイズ : H373×W260mm

商品購入ページ: https://www.tdnetshop.com/view/item/000000000787

●ポケットカレンダー(2025年版)

商品名/品番: 「金運・ポケットカレンダー」(TD-30180)

「ルナ・ポケットカレンダー」(TD-30181)

「招福・ポケットカレンダー」(TD-30182)

価格 : 各1,045円(税込)

商品サイズ : H123×W70mm

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一目でわかる吉日マーク付き!トーダン「2025年版カレンダー」 appeared first on Dtimes.