人気もんじゃ屋がタッグを組んだ！ 他にはないユニークでおいしいメニューが目白押し（東京・浅草）

もんじゃ 加とう(東京・浅草)

2024年7月、浅草駅から徒歩5分ほどの場所に「もんじゃ 加とう」がオープン。有名もんじゃ屋「月島もんじゃ もへじ」と「煎餅もんじゃ さとう」の店主2人がタッグを組んだ、もんじゃ好き注目の新店です。

もんじゃは作ってもらえる 写真:お店から

「もへじ」店主の加納史敏氏は、小さい頃から多くの時間を過ごしたもんじゃ焼きの本場・月島で「月島もんじゃ もへじ」を創業。現在までに「たまとや」「くうや」「おこげ」などの系列ブランドも含めて、全国に約40店舗のもんじゃ屋を展開。加納氏の家業である1871年創業の豊洲市場水産仲卸が目利きした鮮度抜群の海鮮や、魚介・鶏ガラ・香味野菜を炊き上げた自家製だしのもんじゃ焼きが人気です。

外観 写真:お店から

「さとう」店主の佐藤幸二氏は、2010年に代々木公園駅そばにポルトガル料理店「クリスチアノ」をオープンすると、優しい味わいのポルトガル料理が評判となり、連日賑わいを見せる人気店に。「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に選出されたポルトガルのエッグタルトが人気の「ナタデクリスチアノ」などポルトガル料理に関する店を展開する中、2017年に渋谷・代々木八幡に「おそうざいと煎餅もんじゃ さとう」をオープン。佐藤氏が西洋やアジアの料理から学んだ技術や、各国を渡り歩いた経験から生まれた「世界のもんじゃ焼きシリーズ」が人気となっています。

店内 写真:お店から

加納氏と佐藤氏は知り合う前からそれぞれのお店に訪れており、互いにその味に感嘆。知り合うとすぐに意気投合し「いつか一緒にお店を出してみたい」という話も出るほど親交を深めていたそう。どちらも、もんじゃ焼き業態でコラボをするのは初めてでしたが、2023年秋ごろに具体的な話が進み、今回のオープンとなりました。店名も二人の名前から半分ずつ取って付けたとのこと。店舗の場所は、2人で出す念願のお店だからこそ、もんじゃ焼き発祥の町とされる浅草に決めました。下町の雰囲気ある店内の客席は、15卓、60席です。

マル・デ・マルゲリータピッツァもんじゃ 写真:お店から

同店では「もへじ」の強みである自家製だしや、加納氏の家業の水産仲卸が目利き厳選した海鮮に、佐藤氏独自の料理哲学や常識に囚われないユニークな発想を掛け合わせたメニューを提供。もんじゃ焼きは、伝統の「浅草式」で、月島式でお馴染みの土手は作りません。先に生地だけを薄く延ばし、よく焼いて煎餅を作り、それをつまみながら、ヘラで残りの具と生地を一気に刻んで小判形のもんじゃ焼きを作るスタイルです。すべてスタッフがお客さんの目の前の鉄板で焼くので、もんじゃ焼きを作れない方も安心して楽しめます。

明太子もちチーズもんじゃ 写真:お店から

もんじゃ焼きの具材はキャベツは甘みが強くて葉がぎゅっと詰まった寒玉、ベースのだしには旨みが強い鹿児島枕崎産の鰹節に鶏ガラを組み合わせた自家製だしを使用するなどひとつひとつこだわっています。メニューは、定番の「海鮮もんじゃ」2,200円や「五目もんじゃ」1,870円、「豚キムチもんじゃ」1,760円などに加え、「発酵羊肉もんじゃ」1,980円や「天然鯛一夜干しもんじゃ」2,420円、「ゴルゴンゾーラ納豆もんじゃ」1,980円など、世界の食材を使ったユニークな特製もんじゃまで豊富にそろえています。

ロシアもんじゃ 写真:お店から

中でもおすすめは「明太子もちチーズもんじゃ」1,980円で、「もへじ」で不動の一番人気「めんもち(明太子もちもんじゃ)」を、加とう解釈で商品開発したメニュー。具材やだしから見直し、何度も試作と試食を繰り返し作り上げた、豊洲直送の大ぶりな明太子をまるまる1本使った贅沢なもんじゃ焼きです。

ロシアもんじゃの調理 写真:お店から

店内には、昔のもんじゃ屋のように、子どもたちが帰り道に気軽に寄っていったり、

お客さんがもんじゃ焼きに駄菓子をトッピングしたりと、いろいろなシチュエーション

で使えるよう駄菓子屋の区画も併設。子どもだけでなく、大人も童心に戻って楽しめそうですね。スタッフのサービスも明るく気持ちが良いと好評のもんじゃ焼き店。浅草観光の際に訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

イカ焼き 出典:kiki_0606さん

『このお店はもんじゃ焼き店となっているがカジュアルな鉄板焼き店と考えても遜色はない。

というのもメニューはお店の方が目の前で焼いて作ってくださるからだ。

イカ焼き、塩辛じゃがバターなど屋台で食べるようなメニューも並ぶ。

そしてメインのもんじゃ。今まで作り方がよくわからずあまり食べたことがなかったが、このお店で店員さんが焼いてくれたのを食べて初めて美味しいと思った』(kiki_0606さん)

海鮮もんじゃ 出典:しんり@さん

『フードが22時ラストオーダーだったので10分前くらいには入れたので海鮮もんじゃといかす味もんじゃをオーダーしました!

もんじゃや焼き物などは店員さんが丁寧に目の前で焼いて頂きました

どれもとても美味しかったです!

お酒も申し分ないです!

23時過ぎてしまっても店員さんも優しく接して頂き店の中の雰囲気もとても良かったです!』(しんり@さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆もんじゃ 加とう住所 : 東京都台東区浅草1-17-10TEL : 050-5594-3146

文:佐藤明日香

