¡Ú¤ª¤È¤Ê¤Î¥½¥íÉô¡Û¤ª¤¦¤Á¤òºÌ¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¡ªÀ¾²®·¦¡ÖSIRY¡×¤Ç»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤à
¾¯¿Í¿ôÀ©¤À¤«¤é»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖSIRY¡×¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤ª²Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾²®·¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖSIRY¡×¡£Ìó20Ç¯¡¢À¾²®·¦¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤ÏJRÀ¾²®·¦±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¿ÀÌÀÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¡ÖSIRY¡×¤Ç¤Ï1²ó´°·ë·¿¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¤Ò¤È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤À¸²Ö¤Þ¤¿¤Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿2¥³¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ÏÀ¸²Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¡¼¥¹¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Î2¥³¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤É¤ì¤â½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¿Í¤«¤é¼«Í³¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ý¤ÁÊª¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÆâÍÆ¤´¤È¤ËÎÁ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê6600±ß¡Á¡¢¼èºà»þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ö¡¼¥±¡×¤Ï6600±ß¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï7700±ß¤Ç¤·¤¿¡£³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÉÔÄê´ü¤Î¤¿¤á¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î³«ºÅ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂç2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï1Ì¾¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë13»þ¡Á¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê10»þ¡Á¤Ï2Ì¾°Ê¾å¤«¤é¤Î»²²Ã¡Ë¡£»²²ÃÄê°÷¤Ï4Ì¾¤Þ¤Ç¤È¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ê¤Î¤¬¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ö¡¼¥±¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î³«ºÅ¤Ï¸½ºß½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤á Point
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë13»þ¡Á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¥½¥íÎ¨¤¬7³ä¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤¹¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾¯¿Í¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ö»Õ¤ËÁêÃÌ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¡ý¡£
½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡£¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ö¡¼¥±ºî¤ê¤òÂÎ¸³
º£²ó¤Ï¼èºà»þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ö¡¼¥±¡×6600±ß¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¾ì½ê¤ÏÅ¹Æâ±ü¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×ÍøÍÑ¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë²Öºà¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè²ó°ã¤¤¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¥é¤ä¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¡¢¥¢¥¸¥µ¥¤¤Ê¤É¤Î11¼ïÎà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Í³¤Ë²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ö¡¼¥±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ª²Ö¤Î½èÍý¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ª²Ö°ìËÜ°ìËÜ¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¤ß¤Æ¡¢Â«¤Í¤¿¤È¤¤Î·Á¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÍÕ¤ä·Ô¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢ºÙ¤¤·Ô¤ò¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤é¥Ö¡¼¥±ºî¤ê¤Î´ðÁÃ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤È¤Ï·Ô¤ò¤é¤»¤ó¾õ¤Ë½Å¤Í¤ÆÂ«¤Í¤ëµ»Ë¡¤Î¤³¤È¡£²Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·Ô¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤Á¤¬¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÂ«¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤é¤»¤ó¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Ö¤ò¤ª¤¯Îý½¬¤ò´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ö»Õ¤ÎÊý¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ö¤ä¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤
º£²ó¡¢É®¼Ô¤Ï¥Ö¡¼¥±¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤ë¥¹¥ï¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¸«±É¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦²Ö¤¬¼êÁ°¤«¤é±ü¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ÆÃúÇ«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ïºî¤ë¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤ä´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ã¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤ª²Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤á Point
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¹¥¤ß¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤â½¼¼Â¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¤Î¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤É¤Î²Ö¤Ë¤âÀµÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤êÊý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æº¸¶Ê¤¬¤ê¤Î¤â¤Î¤Ïº¸Â¦¤Ë¡¢±¦¶Ê¤¬¤ê¤Î¤â¤Î¤Ï±¦Â¦¤Ë¡¢¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È³°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
½èÍý¤Î¤È¤¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÍÕ¤â¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ë´¬¤¤¤ÆºÆÍøÍÑ¡£²Ö¤È²Ö¤Î´Ö¤Ë¤ª¤±¤ÐÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ¾¤Ã¤¿²Ö¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¤¦1¤Ä¥Ö¡¼¥±¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡ª
¼¡¤Ë¥Ò¥â¤Ç²Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢Ä¹¤µ¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Î·Ô¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¾þ¤êÊý¤ä²ÖÉÓ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»È¤¦»æ¤ä¥Ò¥â¤Î¿§¤Ï¡¢ÅöÆüÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Í³¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥±¤Î°õ¾Ý¤È¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇSNS±Ç¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡ÖSIRY¡×¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤é¡¢¤ª²Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¤ª²Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ñÌ£¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
◼︎SIRY¡Ê¤·¤ê¡¼¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¾²®Æî3-7-2
TEL¡§03-3334-2288
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á19»þ¡ÊÆüÍË¡¢½ËÆü¡Á18»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË¡¢ÉÔÄêµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀ¾²®·¦±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¡Ò¥Õ¥é¥ï¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ó
»²²ÃÄê°÷¡§4Ì¾¤Þ¤Ç
¿½¤·¹þ¤ß¿Í¿ô¡§10»þ¡Á1ÁÈ2Ì¾¤«¤é¡¢13»þ¡Á1ÁÈ1Ì¾¤«¤é
½êÍ×»þ´Ö¡§2»þ´Ö
ÎÁ¶â¡§6600±ß¡Á¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.siry.jp¡Ë¤Ë·ÇºÜ
¥½¥í Memo
¢£¼èºà»þ¤Î¥½¥íÎ¨¡§100¡ó¡ÊÊ¿Æü¸á¸å¡Ë
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¡§¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡¢²¿¤«¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤
▶▶¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¥½¥íÉô¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text&Photo¡§¾®¿ù´ÄÂÀ¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£