【東京盃】エートラックス、ヘリオスなど…出走予定馬
TCKは、10月3日（木）に行われる東京盃（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第58回東京盃（Jpn2）
施行日：10月3日（木）
施行場：大井競馬場
距離：1200m
出走資格：サラブレッド系 3歳上 選定馬
1着賞金：4000万円
●JRA
エートラックス（牡3・栗東・宮本博）鮫島克駿
クロジシジョー（牡5・栗東・岡田稲男）戸崎圭太
シャマル（牡6・栗東・松下武士）川須栄彦
チカッパ（牡3・栗東・中竹和也）横山典弘
ヘリオス（せん8・栗東・西園正都）C.ルメール
●地方
イグナイター（牡6・兵庫・新子雅司）笹川翼
エンテレケイア（牡6・浦和・小久保智）吉原寛人
ギャルダル（牡6・船橋・川島正一）矢野貴之
ケイアイサクソニー（牡8・大井・村上頼章）木澤奨
ジゼル（牝5・船橋・山中尊徳）森泰斗
スターシューター（牡6・大井・阪本一栄）本田正重
ブラックストーム（牡6・大井・佐宗応和）岡村健司
ボイラーハウス（牡6・大井・吉井竜一）吉井章
マースインディ（牡9・大井・阪本一栄）騎手未定
マックス（せん7・大井・福永敏）御神本訓史
ラヴケリー（牝6・大井・中道啓二）騎手未定