TCKは、10月3日（木）に行われる東京盃（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第58回東京盃（Jpn2）

施行日：10月3日（木）

施行場：大井競馬場

距離：1200m

出走資格：サラブレッド系 3歳上 選定馬

1着賞金：4000万円

【兵庫チャンピオンシップ】逃げ切ったエートラックス

JRA馬は5頭

●JRA

エートラックス（牡3・栗東・宮本博）鮫島克駿

クロジシジョー（牡5・栗東・岡田稲男）戸崎圭太

シャマル（牡6・栗東・松下武士）川須栄彦

チカッパ（牡3・栗東・中竹和也）横山典弘

ヘリオス（せん8・栗東・西園正都）C.ルメール

●地方

イグナイター（牡6・兵庫・新子雅司）笹川翼

エンテレケイア（牡6・浦和・小久保智）吉原寛人

ギャルダル（牡6・船橋・川島正一）矢野貴之

ケイアイサクソニー（牡8・大井・村上頼章）木澤奨

ジゼル（牝5・船橋・山中尊徳）森泰斗

スターシューター（牡6・大井・阪本一栄）本田正重

ブラックストーム（牡6・大井・佐宗応和）岡村健司

ボイラーハウス（牡6・大井・吉井竜一）吉井章

マースインディ（牡9・大井・阪本一栄）騎手未定

マックス（せん7・大井・福永敏）御神本訓史

ラヴケリー（牝6・大井・中道啓二）騎手未定