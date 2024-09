ナポリがマクトミネイの移籍後初弾など5発圧勝で3回戦進出【コッパ・イタリア】

コッパ・イタリア2回戦が24日から26日にかけて行われ、セリエBのパレルモと対戦したナポリは、ウンゴニエのドッピエッタやマクトミネイの移籍後初弾などで5発圧勝とした。また、ジェノアvsサンプドリアのジェノヴァ・ダービーは1-1で90分を終えて迎えたPK戦を5-6で制したセリエBのサンプドリアが勝ち上がっている。なお、欧州カップ戦に出場している強豪が登場の3回戦は12月第1週と第2週のミッドウィークに行われる。

◆2回戦結果ナポリ 5-0 パレルモモンツァ 3-1 ブレシアジェノア 1-1(PK5-6) サンプドリアピサ 0-1 チェゼーナトリノ 1-2 エンポリカリアリ 1-0 クレモネーゼレッチェ 0-2 サッスオーロ◆3回戦組み合わせユベントス vs カリアリウディネーゼ vs インテルミラン vs サッスオーロローマ vs サンプドリアチェゼーナ vs アタランタフィオレンティーナ vs エンポリナポリ vs ラツィオモンツァ vs ボローニャ