¡Ú£Á£Å£×¡Û¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥á¥¤¤¬ºäºê¥æ¥«²¼¤·À¤³¦²¦ºÂËÉ±Ò¤â¡ÄÈÜÎô¤Ê¹¶·â¤Ë¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÇòÀîÌ¤Æà¤¬º¤ÏÇ
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Á£Å£×À¤³¦½÷»Ò²¦¼Ô¤Îà¥¶¡¦¥°¥é¥Þ¡¼á¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥á¥¤¤¬¡¢¸µ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÇòÀîÌ¤Æà¤ÈàºÆ²ñá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ°¦¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢£¸·î£²£µÆü¤Î¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¡Ê±Ñ¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢¥È¥Ë¡¼¤«¤éÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£°¤ÎÆ»¤ËÁö¤Ã¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥ß¥Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Î¡×¤È¡¢¸µ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇòÀî¤Ë£Á£Å£×ºÆÅÐ¾ì¤òµá¤á¤¿¡£ÇòÀî¤âÀè½µ¤Î¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤ËÆ°²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²¦¼Ô¤Ï¡¢Â¼ó¤ÎÉé½ý¤«¤é£µ¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¸µÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎàËâË¡¾¯½÷áºäºê¥æ¥«¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÀÖ¤È¹õ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÆþ¾ì¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤ÎÉ½¾ð¡£¥´¥ó¥°Á°¤Ëºäºê¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºäºê¤¬¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿ËâË¡¾¯½÷¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥¹¥È¡¼¥à¥¼¥í¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¼°¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°¤Î²¦¼Ô¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤â¤Õ¤é¤Ä¤¯ºäºê¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç½±¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥í¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤¬ºäºê¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¥¦¥£¥í¡¼¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢ÇòÀî¤ÎÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥¦¥£¥í¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÏÇØ¸å¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ÇÈÜÎô¤Ê°ì·â¡£¥¦¥£¥í¡¼¤ò£Ë£Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÇòÀî¤¬Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«º¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤¬¼«Ê¬¤ÎÆþ¾ì¤ò¥À¥·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹¶·â¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¾Ð´é¤Ç°¦¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ê¡×¤òÊú¤¾å¤²¤ë¤â¡¢ÇòÀî¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¥Þ¥é¥¤¥¢¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿ºäºê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤¬¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥Þ¥é¥¤¥¢¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÀî¤À¤¬¡Ä¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©