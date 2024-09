英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のエクササイズに挑戦!

上下の文の空所に共通して入る語を答えてください。

[Q1]

The rock was so heavy that it had to be ( ) by crane.

岩はとても重く、クレーンで持ち上げなければならなかった。

All the restrictions have now been ( ).

現在、すべての制限が解除されている。

[Q2]

It will happen again one day, but not in the ( ) future.

いつかまた同じことは起こるだろうが、それは近い将来ではない。

The accident poses no ( ) threat to the public.

この事故による一般市民への直接的な危険はない。

[Q3]

Why do bad things always ( ) to me?

どうしていつも悪いことばかり起こるんだろう?

Do you ( ) to know anything about his whereabouts?

彼の居場所について何か知ってたりしませんか?

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[Q1] lifted

The rock was so heavy that it had to be lifted by crane.

岩はとても重く、クレーンで持ち上げなければならなかった。

All the restrictions have now been lifted.

現在、すべての制限が解除されている。

>>>関連記事を読む:「手をあげる」を英語でどう言う?

[Q2] immediate

It will happen again one day, but not in the immediate future.

いつかまた同じことは起こるだろうが、それは近い将来ではない。

The accident poses no immediate threat to the public.

この事故による一般市民への直接的な危険はない。

>>>関連記事を読む:「直属の上司」を英語でどう言う?

[Q3] happen

Why do bad things always happen to me?

どうしていつも悪いことばかり起こるんだろう?

Do you happen to know anything about his whereabouts?

彼の居場所について何か知ってたりしませんか?

>>>関連記事を読む:「アイデアが思い浮かんだ!」を英語でどう言う?

□ restrictions(名)制限

□ whereabouts(名)居場所

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)