µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡È¿À¤Î¤ª¹ð¤²¡ÉºÓÇÛÅªÃæ¡¡¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¥ª¥³¥¨Áö¹¶¼é¤ÇÌöÆ°
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12¡Ý4DeNA¡Ê2024Ç¯9·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¡È¿À¤Î¤ª¹ð¤²¡ÉºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£¥ª¥³¥¨¤ò¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Çµ¯ÍÑ¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤Ë¹¥¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡5·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°ÊÍè¤Î2ÈÖ¡¦¥ª¥³¥¨¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¿ÀÍÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¤¬¡¢Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¿Ê¸À¤â¤¢¤êÀõÌî¤ò33»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤«¤é³°¤··èÃÇ¤·¤¿¡£2²ó1»àÆóÎÝ¤«¤é¤Î±¦Á°ÂÇ¤Î¸å¡¢ÆóÅð¤ò·è¤á3ÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£3²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢6²ó¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï½é²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éËÒ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ò»°ÎÝ¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊÖµå¡£°ìÎÝÁö¼Ô¡¦³á¸¶¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç»É¤·¡¢Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¡È´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢µÕ¤ËÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¥ª¥³¥¨¤Ë¡ÖÌÀÆü¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£2²ó¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1»î¹ç4ÅðÎÝ¤È¡¢»Ø´ø´±¤¬¹¶·â¿Ø¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤¿¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë