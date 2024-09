かぼちゃやおばけをトッピング！CAFE OHZAN(カフェオウザン) ハロウィンパッケージ

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、ハロウィンパッケージの限定商品を2024年9月25日(水)に発売しました。

CAFE OHZAN(カフェオウザン) ハロウィンパッケージ

シリーズ: 2024年ハロウィン限定商品

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年9月25日(水)

販売URL : https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、ハロウィンパッケージの限定商品を2024年9月25日(水)に発売!

ハロウィンモチーフの華やかな焼き菓子です。

CAFE OHZANが毎年発売している、限定パッケージのチョコレートラスク。

2024年のハロウィンは、5匹の猫が主人公です。

お屋敷の前に並んだ猫たち。

彼らは、この屋敷に住む悪い魔女を退治しに来ました。

魔法の杖やランプ、ほうきを武器に、勇敢に立ち向かいます。

果たして、勝負の行方は…。

かぼちゃやおばけ、猫など、ハロウィンモチーフをトッピングしました!

商品は、スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3種類。

サクサクに焼き上げたラスク生地をたっぷりのチョコレートでコーティングした、可愛らしい焼き菓子です。

チョコレートは、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、ストロベリーチョコレートの3種類。

そこに、ドライフルーツやナッツ、メレンゲでできたかぼちゃやおばけをトッピングしました。

可愛くデコレーションされたチョコレートラスク。

パッケージは、ブラックにボルドークレールという色を合わせました。

少しピンクがかった色味のパープルで、ハロウィンをイメージした秋色として使用しています。

サイドには柔らかい色味の小花柄を置いて、CAFE OHZANらしく、華やかに仕上げました。

プレゼントすると思わず話が弾む、コミュニケーションギフト。

お手土産におすすめ。

CAFE OHZANのラスクは、硬すぎないのが特徴。

サクサクとした軽めの食感で、ついつい次へと手が伸びてしまいます。

ご年齢を問わず食べられるので、さまざまなギフトシーンに使えます。

毎年ハロウィンパーティで盛り上がるという方にはもちろん、そうでない方へも、ハロウィンのにぎやかな雰囲気を感じていただける季節の贈り物として、おすすめです。

猫と魔女の姿は、パッケージの内側にも描かれています。

猫たちは、魔女に姿を変えられてしまったみたい!

物語の続きを、ぜひお手に取って確認してください。

メレンゲのかぼちゃ、砂糖でできた黒猫をトッピング。

一番下のラスクはミイラ男をイメージしています。

商品名:スティックラスク5本入 ソワール

価格 :1,512円(税込価格)

おばけのメレンゲはキューブラスク限定のトッピング。

表情豊かで可愛いです。

商品名:キューブラスク5個入 シャノワール

価格 :1,728円(税込価格)

一番食べ応えあるのがクロワッサンラスク。

クロワッサン生地を焼き上げており、バターの香りが味に深みを増しています。

商品名:クロワッサンラスク ハロウィン

価格 :3個入1,566円・5個入2,754円(すべて税込価格)

※クロワッサンラスクのみ、パッケージデザインが異なります。

販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

2F出発ロビー23 PIER4

お問い合わせ:03-5757-8134

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※記載の日付は催事予定期間です。

商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・東京駅(7月23日〜終了日未定)

八重洲中央口コンコース グランドキヨスク東京

・成田空港(10月3日〜終了日未定)

第3ターミナル 東京食賓館

・横浜高島屋(10月1日〜11月5日)

地下1F POPUP4

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post かぼちゃやおばけをトッピング!CAFE OHZAN(カフェオウザン) ハロウィンパッケージ appeared first on Dtimes.