10月9日発売のfripSide ニューアルバム『infinite Resonance 3』の発売を記念して、コンポーザー&プロデュサーの八木沼悟志を迎えての発売記念特番が10月1日19:00よりfripSide Officila YouTube Channelにて生配信される。

番組ではリリースに先駆けて収録曲のすべてをフルサイズにて試聴し、楽曲の背景や聴きどころなどを八木沼悟志が解説。また、同番組内にてアルバムの推し曲となる「Unbroken Resolve」のMVも公開予定となっている。

●配信情報fripSide ニューアルバム発売記念特番「八木沼悟志が語る!‟infinite Resonance 3”」10月1日(火)19:00〜内容:アルバム収録曲フルサイズ試聴、「Unbroken Resolve」MV公開配信URLはこちらhttps://youtube.com/live/xm93OnJ9Ufs出演:八木沼悟志(fripSide)MC:澄川龍一(アニメ音楽ライター)*配信環境の問題で番組開始が遅れることがございます。予めご了承ください*番組は無料でご覧いただけます(10月9日アーカイブ公開予定)

●リリース情報

fripSide Phase3 3rd original album

『infinite Resonance 3』

10月9日発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】



品番:GNCA-1675

価格:¥7,700(税込)

【通常盤(CD)】



品番:GNCA-1676

価格:¥3,300(税込)

<CD>

1. Starlit Moment

2. Unbroken Resolve

3. Solitude in Autumn

4. Winterfade

5. Gratitude to You(vocal: Hisayo Abe)

6. Secret Operation -fripSide Edition-

7. Twinkle Star Nights

8. killing bites -version2024-

9. Salvation(vocal: Mao Uesugi)

10. Turn Night Into Day

11. Against the World

12. Hesitation Snow -version2024-

13. future gazer -version2024-

<Blu-ray>

・Unbroken Resolve MV

・Unbroken Resolve MV Making

・SPOT

・fripSide infinite Resonance 2 tour 2023-2024 supported by animelo<2024.1.4(Thu)Zepp Haneda TOKYO >

初回限定盤/通常盤(初回生産分)には、fripSideが主題歌(『The Light of Darkness』『Twinkle Star Nights』)をつとめるゲーム『ティンクルスターナイツ』の初期★3キャラ必ず貰える結晶がもらえるシリアルコード付きチラシ封入

店舗別オリジナル特典

対象商品:fripSide / infinite Resonance 3 <初回限定盤CD + Blu-ray>

*通常盤(GNCA-1676)は対象外

実施販売店はこちら

https://lnk.to/infinite_Resonance_3_CD

あにばーさる:アクリルキーホルダー&L判ブロマイド3枚セット(内1枚に複製サイン&コメント入り)

アニメイト:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)&缶バッジ(56弌烹恩張札奪

ゲーマーズ:L判ブロマイド

楽天ブックス:A4クリアファイル

Amazon.co.jp:L判ブロマイド3枚セット

※【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象となります

*特典は数に限りがございます。各店舗様にて無くなり次第終了となりますので、詳細に関しては各実施店舗様にお問い合わせください。

購入者対象イベント

*対象商品:infinite Resonance Resonance 3(初回限定盤)

*イベント内容:fripSide(上杉真央/阿部寿世)サイン会

リミスタ

2024/10/05(土)

第1部:13:00〜*CDジャケットにサイン

第2部:15:00〜*ブロマイドAにサイン

2024/10/06(日)

第1部:13:00〜*CDジャケットにサイン

第2部:15:00〜*ブロマイドBにサイン

AKIHABARAゲーマーズ本店

2024/10/12(土)

第1部:13:00〜*CDジャケットにサイン

第2部:15:00〜*ブロマイドCにサイン

アニメイト大阪日本橋

2024/11/08(金)

18:45〜*CDジャケットにサイン

*CDジャケットは全回別途ご用意いたします

*ブロマイドは各回絵柄が異なります

*チケットに関するお問い合わせは開催店舗にお願いします

●ライブ情報

fripSide concert tour -the Dawn of Resonance- in 2024-2025 supported by animelo

2024年10月26日(土) 島根・松江 AZTiC canova [開場16:00/開演16:30]

2024年10月27日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM [開場16:00/開演16:30]

2024年11月09日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA [開場16:00/開演16:45]

2024年11月10日(日) 岐阜・Club-G [開場16:00/開演16:30]

2024年11月16日(土) 千葉・柏 PALOOZA [開場16:00/開演16:45]

2024年11月30日(土) 長崎・DRUM Be-7 [開場16:00/開演16:30]

2024年12月01日(日) 熊本・B.9 V-2 [開場16:00/開演16:30]

2024年12月07日(土) 滋賀・U★STONE [開場16:00/開演16:30]

2024年12月08日(日) 奈良・NEVER LAND [開場16:00/開演16:30]

2024年12月28日(土) 和歌山・CLUB GATE [開場16:00/開演16:30]

2024年12月29日(日) 徳島・club GRINDHOUSE [開場16:00/開演16:30]

2025年01月11日(土) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE [開場16:00/開演16:30]

2025年01月19日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE 24 [開場17:30/開演18:00]

出演:fripSide(上杉真央、阿部寿世)

出演(大阪公演のみ):fripSide(八木沼悟志、上杉真央、阿部寿世)

fripSide concert tour -the Dawn of Resonance- in 2024-2025」<東京公演>

2025年02月16日(日) 東京・Toyosu PIT

出演:fripSide(八木沼悟志、上杉真央、阿部寿世)

