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1. Starlit Moment
2. Unbroken Resolve
3. Solitude in Autumn
4. Winterfade
5. Gratitude to You¡Êvocal: Hisayo Abe¡Ë
6. Secret Operation -fripSide Edition-
7. Twinkle Star Nights
8. killing bites -version2024-
9. Salvation¡Êvocal: Mao Uesugi¡Ë
10. Turn Night Into Day
11. Against the World
12. Hesitation Snow -version2024-
13. future gazer -version2024-
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¡¦Unbroken Resolve MV
¡¦Unbroken Resolve MV Making
¡¦SPOT
¡¦fripSide infinite Resonance 2 tour 2023-2024 supported by animelo<2024.1.4¡ÊThu¡ËZepp Haneda TOKYO >
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2024/10/06¡ÊÆü¡Ë
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2024/10/12¡ÊÅÚ¡Ë
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2024/11/08¡Ê¶â¡Ë
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fripSide concert tour -the Dawn of Resonance- in 2024-2025 supported by animelo
2024Ç¯10·î26Æü(ÅÚ) Åçº¬¡¦¾¾¹¾ AZTiC canova [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯10·î27Æü(Æü) ²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯11·î09Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:45]
2024Ç¯11·î10Æü(Æü) ´ôÉì¡¦Club-G [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦Çð PALOOZA [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:45]
2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ) Ä¹ºê¡¦DRUM Be-7 [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯12·î01Æü(Æü) ·§ËÜ¡¦B.9 V-2 [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯12·î07Æü(ÅÚ) ¼¢²ì¡¦U¡úSTONE [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯12·î08Æü(Æü) ÆàÎÉ¡¦NEVER LAND [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ) ÏÂ²Î»³¡¦CLUB GATE [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2024Ç¯12·î29Æü(Æü) ÆÁÅç¡¦club GRINDHOUSE [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2025Ç¯01·î11Æü(ÅÚ) °ñ¾ë¡¦¿å¸Í LIGHT HOUSE [³«¾ì16:00¡¿³«±é16:30]
2025Ç¯01·î19Æü(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE 24 [³«¾ì17:30¡¿³«±é18:00]
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fripSide concert tour -the Dawn of Resonance- in 2024-2025¡×¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
2025Ç¯02·î16Æü(Æü) Åìµþ¡¦Toyosu PIT
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