今シーズンのプレミアリーグ5試合を終えて、3勝1分1敗で5位につけるチェルシー。開幕戦のマンチェスター・シティには敗戦したものの、その後は好調をキープしている。



エンツォ・マレスカを新監督に迎え、今夏も多くの新戦力を迎えたチェルシー。プレミア屈指の選手層を誇るチームへと変貌を遂げた。そんななか、英『The Athletic』が注目しているのはコール・パルマーとニコラス・ジャクソンだ。同メディアはこの2人を「プレミアリーグ最高のコンビ」と称賛し、「チェルシーはこの2人を軸に構築すべき」だと綴っている。





All 10 of Cole and Nico’s #PL link-up goals.



A THREAD. pic.twitter.com/WgGIgf3HrA