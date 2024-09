【ジャパぐるみFig. サンリオキャラクターズ Vol.2】10月 発売予定価格:429円対象年齢:6才以上

タカラトミーアーツは、玩具菓子「ジャパぐるみFig. サンリオキャラクターズ Vol.2」を10月に発売する。価格は429円。

本商品は「ジャパぐるみFig.」シリーズの第2弾で、サンリオキャラクターズが招き猫やだるまといった和風のかぶりものを着た、かわいいフィギュアになって登場する。

着ぐるみパーツは取り外し可能で、2個以上集めると顔の付け替えをして遊ぶこともできるだけでなく、紐付きなのでバッグなどにも付けられる。

ラインナップはハローキティやマイメロディなど全8種類。パッケージは2つのデザインが展開される。なお、本商品にはフィギュア1体にチューインガム1個が付属する。

パッケージは2デザイン展開

ハローキティ

マイメロディ

クロミ

ポチャッコ

タキシードサム

けろけろけろっぴ

バッドばつ丸

あひるのペックル

【顔の付け替え方】

底面にコインを引っかけて着ぐるみパーツをゆっくり取り外す

顔パーツを引き抜く

顔を別の着ぐるみパーツに付け替える

完成

※画像は過去シリーズのもの。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M