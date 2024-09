【「ぷにるはかわいいスライム」6巻】9月27日 発売価格:770円【「ぷにるはかわいいスライム」6巻 特装版】9月27日 発売価格:3,300円

小学館は、マンガ「ぷにるはかわいいスライム」の6巻を9月27日に発売する。価格は770円。また、同日にはアクリルキーホルダー付き特装版も3,300円で発売される。

本作はWebサイト「週刊コロコロコミック」で連載されている“ボーイ・ミーツ・スライム”マンガ。主人公・コタローが作ったスライム・ぷにるが美少女に変身し、ラブコメを繰り広げていくストーリーで、10月6日よりTVアニメの放送が開始される。

【TVアニメ「ぷにるはかわいいスライム」PV第2弾】

6巻はぷにるとルンルが表紙を飾っており、ぷにるたちがプチバカンスとしてプールに行く話を収録。そのほかアニメのアフレコ現場突撃レポや、恒例の「まえ駄まんが」も掲載されている。

また特装版の表紙は水着姿のぷにるが描かれた透明カバー仕様となっており、第52話に登場した「ストラップのかわいいぼく」がビッグなアクリルキーホルダーとして付いてくる。

【「ぷにるはかわいいスライム」6巻あらすじ】

第6巻では、ぷにるたちがプチバカンスとしてプールへ! 水遊びでみんなが楽しい時間を過ごすなか、コタローがジュレにまさかの告白!? 他にもアニメのアフレコ現場突撃レポまんがや恒例のまえ駄まんがも大収録!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.