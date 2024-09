【「キルミーベイベー」15巻】9月27日 発売価格:990円

芳文社は、マンガ「キルミーベイベー」の15巻を9月27日に発売する。価格は990円。

本作はカヅホ氏が「まんがタイムきららキャラット」で連載している作品。殺し屋少女のソーニャとおバカなやすなの凸凹コンビを主人公としたギャグマンガで、TVアニメ化もされた。

15巻は“きらら4コマ”で最長となる巻数とのことで、本編はプールに行ったりダンスバトルをしたりと自由奔放なお笑いの詰め合わせになっている。

なお各書店にて購入特典が用意されており、まんが王とゲーマーズではそれぞれ有償特典セットも販売される。

また15巻の発売を記念し、作品展が9月28日から10月27日にかけてGoFaにて開催。高精細出力画や原画が展示される予定となっている。

□「キルミーベイベー15巻発売記念展」のページ

【「キルミーベイベー」15巻あらすじ】

ソーニャとやすながついに迎えたきらら4コマ最長の15巻!満月のように欠けるところがない……なんてことはなく、凸凹だらけの名コンビが今回も躍動!プールに行ったりダンスバトルをしたりと自由奔放なお笑いの詰め合わせ!

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.