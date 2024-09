【DanceDanceRevolution Classic Mini】9月27日 発売価格:49,500円

瑞起は、筐体型家庭用リズムゲーム「DanceDanceRevolution Classic Mini(DDRmini)」を9月27日に発売する。価格は49,500円。

本製品は、1998年にアーケードゲームとして稼働していたコナミアミューズメントのダンスシミュレーションゲーム「DanceDanceRevolution(ダンスダンスレボリューション)」を家庭でも遊べるミニ筐体としてリメイクしたもの。商品化に向けクラウドファンディングが実施されていたが、最終的に約8,100万円を超える支援が集まり、これを受け一般販売されることとなった。

「DDRmini」は、瑞起のレトロゲームミニ筐体の製造経験を活かした小型化技術を用いて、「DDR」初代筐体のフォルムやギミックを踏襲した設計で再現されている。収録されるゲームは「DanceDanceRevolution」、「DanceDanceRevolution 2ndMIX」、「DanceDanceRevolution 3ndMIX」の3タイトルで、専用のゲームランチャーから選択してプレイできる。

本体に搭載された液晶画面でのプレイはもちろん、TVにHDMIケーブルで接続して映像を出力することができ、大画面でのプレイも可能。コナミアミューズメントから発売の「DDR専用コントローラ」を接続することで、従来通り足を使ってゲームをプレイできる。ステージユニット部分は「DanceDanceRevolution(コナステ)」にも対応しており、幅広い遊び方で楽しむことができる。

「DDRmini」収録予定曲(※1)

「―DanceDanceRevolution―」

・「BUTTERFLY」SMILE.dk

・「LITTLE BITCH」THE SPECIALS

・「PARANOIA」180

・「KUNG FU FIGHTING」BUS STOP

・「THAT`S THE WAY」KC & THE SUNSHINE BAND

「―DanceDanceRevolution 2ndMIX―」

・「TRIP MACHINE」DE-SIRE

・「BOYS」SMILE.dk

・「BOOM BOOM DOLLAR」KING KONG & D.JUNGLE GIRLS

・「GET UP'N MOVE」S&K

・「PUT YOUR FAITH IN ME」UZI-LAY

・「PUT YOUR FAITH IN ME ~JAZZY GROOVE~」UZI-LAY

・「BRILLIANT 2U」NAOKI

・「BRILLIANT 2U(Orchestra Groove)」NAOKI

・「MAKE IT BETTER ~SO REAL MIX~」みつお! SUMMER

・「AM-3P」KTZ

・「SP-TRIP MACHINE ~JUNGLE MIX~」DE-SIRE

・「PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~」190

・「KEEP ON MOVIN'」NMR

・「LET THEM MOVE」NMR

・「STOMP TO MY BEAT」JS-16

「―DanceDanceRevolution 3rdMIX―」

・「EL RITMO TROPICAL」DIXIES GANG

・「TUBTHUMPING」CHUMBAWAMBA

・「MAKE A JAM !」U1

・「PARANOIA KCET ~ clean mix~」2MB

・「UPSIDE DOWN」COO COO

・「BUTTERFLY (UPSWING MIX)」SMILE.dk

・「CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX)」CAPTAIN JACK

・「THE RACE (Formula One Mix)」CAPTAIN JACK

・「IN THE NAVY '99」CAPTAIN JACK

・「BOOM BOOM DOLLAR (KOGG3 MIX)」KING KONG & D.JUNGLE GIRLS

・「GET UP AND DANCE」FREEDOM

・「DAM DARIRAM」JOGA

・「HOLIDAY」WHO'S THAT GIRL!

・「ROCK BEAT」LOUD FORCE

・「FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX)」TRIPLE J

・「GRADIUSIC CYBER ~AMD G5 MIX~」BIG-O feat.DJ TAKA

・「AFRONOVA」RE-VENGE

・「DYNAMITE RAVE」NAOKI(※2)

・「DEAD END」N&S

・「サイレントヒル」THOMAS HOWARD

・「ラ・セニョリータ」CAPTAIN.T

・「PARANOiA Rebirth」19 0'

・「SO MANY MEN」ME & MY

・「IF YOU CAN SAY GOODBYE」KATE PROJECT

(※1)開発中のラインナップの為、やむを得ず変更となる場合がございます。

(※2)ボーカル差し替え楽曲

「DDRmini」同梱物

・「DDR1st」から「3rd」までのタイトルとPOP

【「DDRmini」スペック】

カラー:ブラック

サイズ:本体 325×357×399mm(幅×奥行×高さ)

重量:約2,150g

本体モニター:5インチ 1,024×768

映像出力:HDMI

解像度:1,080p(HDMI出力時)

音声出力:内蔵スピーカー/HDMI/イヤホンジャック

給電ポート:USB Type-C

USBポート:USB Type-A ×2

消費電力:5V3A

(C)Konami Amusement