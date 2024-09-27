筐体型家庭用リズムゲーム「DanceDanceRevolution Classic Mini」本日発売「DanceDanceRevolution」実筐体を約5分の1サイズでリメイク
9月27日 発売
価格：49,500円
瑞起は、筐体型家庭用リズムゲーム「DanceDanceRevolution Classic Mini（DDRmini）」を9月27日に発売する。価格は49,500円。
本製品は、1998年にアーケードゲームとして稼働していたコナミアミューズメントのダンスシミュレーションゲーム「DanceDanceRevolution(ダンスダンスレボリューション)」を家庭でも遊べるミニ筐体としてリメイクしたもの。商品化に向けクラウドファンディングが実施されていたが、最終的に約8,100万円を超える支援が集まり、これを受け一般販売されることとなった。
「DDRmini」は、瑞起のレトロゲームミニ筐体の製造経験を活かした小型化技術を用いて、「DDR」初代筐体のフォルムやギミックを踏襲した設計で再現されている。収録されるゲームは「DanceDanceRevolution」、「DanceDanceRevolution 2ndMIX」、「DanceDanceRevolution 3ndMIX」の3タイトルで、専用のゲームランチャーから選択してプレイできる。
本体に搭載された液晶画面でのプレイはもちろん、TVにHDMIケーブルで接続して映像を出力することができ、大画面でのプレイも可能。コナミアミューズメントから発売の「DDR専用コントローラ」を接続することで、従来通り足を使ってゲームをプレイできる。ステージユニット部分は「DanceDanceRevolution（コナステ）」にも対応しており、幅広い遊び方で楽しむことができる。
「DDRmini」収録予定曲（※1）
「―DanceDanceRevolution―」
・「BUTTERFLY」SMILE.dk
・「LITTLE BITCH」THE SPECIALS
・「PARANOIA」180
・「KUNG FU FIGHTING」BUS STOP
・「THAT`S THE WAY」KC & THE SUNSHINE BAND
「―DanceDanceRevolution 2ndMIX―」
・「TRIP MACHINE」DE-SIRE
・「BOYS」SMILE.dk
・「BOOM BOOM DOLLAR」KING KONG & D.JUNGLE GIRLS
・「GET UP'N MOVE」S&K
・「PUT YOUR FAITH IN ME」UZI-LAY
・「PUT YOUR FAITH IN ME ～JAZZY GROOVE～」UZI-LAY
・「BRILLIANT 2U」NAOKI
・「BRILLIANT 2U(Orchestra Groove)」NAOKI
・「MAKE IT BETTER ～SO REAL MIX～」みつお！ SUMMER
・「AM-3P」KTZ
・「SP-TRIP MACHINE ～JUNGLE MIX～」DE-SIRE
・「PARANOIA MAX ～DIRTY MIX～」190
・「KEEP ON MOVIN'」NMR
・「LET THEM MOVE」NMR
・「STOMP TO MY BEAT」JS-16
「―DanceDanceRevolution 3rdMIX―」
・「EL RITMO TROPICAL」DIXIES GANG
・「TUBTHUMPING」CHUMBAWAMBA
・「MAKE A JAM !」U1
・「PARANOIA KCET ～ clean mix～」2MB
・「UPSIDE DOWN」COO COO
・「BUTTERFLY (UPSWING MIX)」SMILE.dk
・「CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX)」CAPTAIN JACK
・「THE RACE (Formula One Mix)」CAPTAIN JACK
・「IN THE NAVY '99」CAPTAIN JACK
・「BOOM BOOM DOLLAR (KOGG3 MIX)」KING KONG & D.JUNGLE GIRLS
・「GET UP AND DANCE」FREEDOM
・「DAM DARIRAM」JOGA
・「HOLIDAY」WHO'S THAT GIRL!
・「ROCK BEAT」LOUD FORCE
・「FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX)」TRIPLE J
・「GRADIUSIC CYBER ～AMD G5 MIX～」BIG-O feat.DJ TAKA
・「AFRONOVA」RE-VENGE
・「DYNAMITE RAVE」NAOKI（※2）
・「DEAD END」N&S
・「サイレントヒル」THOMAS HOWARD
・「ラ・セニョリータ」CAPTAIN.T
・「PARANOiA Rebirth」19 0'
・「SO MANY MEN」ME & MY
・「IF YOU CAN SAY GOODBYE」KATE PROJECT
（※1）開発中のラインナップの為、やむを得ず変更となる場合がございます。
（※2）ボーカル差し替え楽曲
「DDRmini」同梱物
・「DDR1st」から「3rd」までのタイトルとPOP
【「DDRmini」スペック】
カラー：ブラック
サイズ：本体 325×357×399mm（幅×奥行×高さ）
重量：約2,150g
本体モニター：5インチ 1,024×768
映像出力：HDMI
解像度：1,080p（HDMI出力時）
音声出力：内蔵スピーカー/HDMI/イヤホンジャック
給電ポート：USB Type-C
USBポート：USB Type-A ×2
消費電力：5V3A
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