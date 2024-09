【ハッピーセット「プラレール/ハローキティ」第2弾】販売期間:9月27日~10月10日価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「プラレール/ハローキティ―」第2弾を9月27日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「プラレール」には、タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」の新幹線、蒸気機関車のほか、「京阪電車13000系トーマス号」、パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」、マクドナルドオリジナルカラーのプラレール鉄道「レッドストリーム」など、全8種類とひみつのおもちゃ1種がラインナップ。

第2弾では「ドクターイエロー」、「E235系山手線」、「パンダくろしお『Smile アドベンチャートレイン』」、「レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)」が登場。

ハッピーセット「ハローキティ」には、サンリオのキャラクター「ハローキティ」デザインのスポーツをテーマにした可愛らしいおもちゃ全8種類とひみつのおもちゃ1種がラインナップ。第2弾はスポーツ観戦などで使える応援グッズが登場。

それぞれ第2弾から「ひみつのおもちゃ」も登場する。

ハッピーセット「プラレール」第2弾

923形ドクターイエロー

屋根のパーツを持ち上げると四角い窓があり、覗き込むと運転席からの景色を見ることができる。

パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン」

ボタンを押すとロックが解除され屋根を開けると車内の様子を見ることができる。

E235系山手線

天井のレバーを操作するとドアが開閉できる。ドアをあけると乗車している人のイラストが見える。

レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)

マクドナルドオリジナルカラーの車両。車両の前部分を上に開くと、AIコンピューターのイラストになっており、角度によって、イラストが変わって見える。

「ひみつのおもちゃ」

ハッピーセット「ハローキティ」第2弾

ハローキティ そうがんきょう

チアリーダーに扮したハローキティデザインの双眼鏡のおもちゃ。レンズを覗いて遊べる。

ハローキティ くしつきラケットミラー

ラケットの形をしたミラーとコームのセット。コームはミラーから取り外すことができ、身支度に使うことができる。

ハローキティ おうえんクラッパー

表面にはバドミントンをしているハローキティ、裏面にはミミィが描かれ、左右に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音を出して遊べる。

ハローキティ おしぼりケース

フタの部分はハローキティになっており、下部のコップにはおしぼりを入れることができる。おしぼりを入れて、キティと一緒におでかけができる。

※おしぼりは付属しません。

ひみつのおもちゃ

