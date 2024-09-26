¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û´ÝÌî°ì¼ù¤¬¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡Ö½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´ÝÌî°ì¼ù¡Ê£³£³¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£±£°£Ò¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤À¤±¤É½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï£³£Ò£´¹æÄú¡¢£±£°£Ò£±¹æÄú¡£Æ±ÆÀÅÀÎ¨¤ÇÊÂ¤ÖÊöÎµÂÀ¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü£µ¹æÄú¤Î£±Áö¡£°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¸¶ÅÄÆÆ»Ö¡¢ÅÄÂ¼Î´¿®¡¢ÃæÅç¹§Ê¿¤â£¶¹æÄú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÈÈÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´ÝÌî¤¬¼ó°ÌÁè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÁöÁ°¤Î»°¹ñ£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¤Çº£Ç¯½é£Ö¤ò¾þ¤ë¤ÈÁ°Áö¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Ó¤ï¤³£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤âÍ¥½Ð¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤È¤Ê¤ì¤Ð£²£°£²£²Ç¯£µ·î¤ÎÌÄÌç£¶£¹¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè£²Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¡£