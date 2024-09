ほえられたらほえ返す! YouTubeチャンネル「ShibaInu Miku」では、犬のおもちゃとけんかする柴犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「2匹はどんな話し合いをしてるんだろうね」「怒ってる様子がほんとにかわいい」の声が続出しました。

鼻を近づけた瞬間…

注目を集めたのは「Shiba getting mad and confused at her shiba toy」という動画。

冒頭で映し出されるのは、犬のおもちゃに警戒しながら近づく柴犬さん。しかし鼻を近づけた瞬間、おもちゃが首を縦に振りながら「ワンワン!」とほえ立ててきました。これにはびっくりして警戒態勢に。

柴犬さんは「気に入らないワン!!」と言わんばかりに激しくほえ返して威嚇するものの、犬のおもちゃは柴犬さんの威嚇をそのまま繰り返してきます。激しい反撃に飛びのいて、戸惑ったのか、柴犬さんは思わず耳を後ろにぺたん。ここまでの勝負はやや押され気味といったところでしょうか。

おもちゃがぴたりと鳴き止んだ隙を狙って、今度は前後左右に飛び跳ねながら猛反撃する柴犬さん。一通りほえて勝ち誇ったようにその場を離れようとするも、次の瞬間には再びほえ返されてしまい、闘争心に火がつきます。

どんなにほえても、まったく同じ激しさでほえ返してくるおもちゃ。柴犬さんの威嚇は、どんどんヒートアップする一方です。しかし、ヒートアップすればするほど、もちろんおもちゃも負けずに返してきて、バトルは止まりません。

終わらない戦いに、「アイツなんなの!?」と飼い主に向かって戸惑い顔を向けてくる柴犬さん。しかしまた次の瞬間には激しくほえられ……という展開です。

そんな柴犬さんとおもちゃの激しいバトルに、「ふせ耳のところが大好き!」「激しい舌戦が繰り広げられているね」といったコメントで盛り上がっていました。負けず嫌いの柴犬さんの戦いを、ぜひチェックしてみてくださいね。