Suspended 4thが、11月20日に2ndミニアルバム『STORMED』をリリースする。

まとまった作品としてはフルアルバム『Travel The Galaxy』以来2年ぶりとなる今作。昨年末に配信シングルとしてリリースされてい「CULT SPEAKERS」を筆頭に、バラエティ豊かな楽曲が全6曲収録される。また、ディスク2は収録曲が全曲インストゥルメンタルバージョンにて収録された『STORMED(Instrumental)』となっている。

PIZZA OF DEATH所属とデビュー直後に直面したコロナ禍により、制限下にあるライブハウスと、彼らの居場所である路上ライブが封じられた日々。さらに、ドラムの脱退と加入というバンドアンサンブルの心臓にかかわる事態を経たSuspended 4thにとって、既発曲「CULT SPEAKERS」はバンドのセカンドシーズンのキックオフに。Rage Against The Machineの楽曲「Guerrilla Radio」への敬愛とオマージュが聴こえてくるイントロのギターも含め、数々のロッククラシックを噛み砕いては混ぜてきた彼らの真骨頂に仕上がっているという。

また、硬質な8ビートから雄大なサビへと展開する「HARD GRAVITY」や、空間自体を引っ掻くようなギターと高速スラップというシグネチャー、カウベルの響きが愛嬌とダンスを誘発する表題曲「STORMED」、トラッドなフォークを下敷きにしたリラクシングな曲調の「Mantaray」など、音楽としての起伏とドラマティックさが飛躍的に増したという楽曲が並ぶ。

さらに、Kazuki WashiyamaI(Gt/Vo)のリリックも、これまでになく心の内をストレートに開け放ったものに。「自由を制限するものと闘うより先にここを抜け出して、どこまでも走れ」というメッセージをバンドそのもので体現し、ライブハウスもストリートも同じ音楽広場として“喰い尽くす”Suspended 4thの“線のなさ”があらゆる面で感じられる作品になっているとのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)