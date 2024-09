RHYMESTERが、Blue Note Tokyo公演の開催を発表した。普段は2MC+1DJのオーセンティックなヒップホップスタイルのライブパフォーマンスで「キング・オブ・ステージ」の異名をとる彼らが、8人組のバンド編成となり名門ジャズクラブで繰り広げるライブは、2022年の開催以来ファンの間でも話題となり、2年連続即ソールドアウトを記録する人気企画だ。今回は11月9日・10日の2日間、1日2公演の計4公演。チケットの詳細はRHYMESTERオフィシャルホームページにて。

『King of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023−2024 at 日本武道館』2024年9月25日発売BD VIXL-461 \6,600(税込)DVD VIBL-1149 \5,720(税込)<ビクターオンラインストア限定商品>カセットテープ・ライブアルバム付限定パッケージBD+2CT \8,800(税込)DVD+2CT \7,920(税込)https://victor-store.jp/artist/7308収録予定曲1. Intro: Open The Window2. After 6 (Radio Version)3. After 64. My Runway feat. Rei5. 予定は未定で。 feat. MASTA SIMON (Mighty Crown)6. マクガフィン / 岡村靖幸さらにライムスター7. 世界、西原商会の世界! Part 2 逆featuring 横山剣&スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)8. 肉体関係 Part 2 逆featuring 横山剣&スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)9. 耳ヲ貸スベキ10. リスペクト11. ザ・グレート・アマチュアリズム12. ジャズィ・カンヴァセイション feat. RHYMESTER / SOIL&”PIMP”SESSIONS13. 初恋の悪魔 / SOIL&”PIMP”SESSIONSにRHYMESTERを添えて14. なめんなよ1989 feat. hy4_4yh15. ちょうどいい16. POP LIFE17. The Choice Is Yours18. Open The Window feat. JQ from Nulbarich19. The R20. Forever Young / スチャダラパーからのライムスター21. 待ってろ今から本気出す22. ONCE AGAIN副音声:宇多丸、Mummy-D、DJ JINによる元祖・生(ビール)コメンタリー特別編 in 公開飲みーティング2024(スペシャルゲスト:岡村靖幸「マクガフィン」パート)出演:RHYMESTER宇多丸Mummy-DDJ JIN出演:ゲストアーティスト一覧(五十音順・グループ名)岡村靖幸横山剣&スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)スチャダラパーSOIL&”PIMP”SESSIONSJQ (Nulbarich)hy4_4yhMasta Simon (Mighty Crown)Rei