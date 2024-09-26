RHYMESTER、特別なバンド編成で臨むBlue Note Tokyo公演開催
RHYMESTERが、Blue Note Tokyo公演の開催を発表した。
普段は2MC+1DJのオーセンティックなヒップホップスタイルのライブパフォーマンスで「キング・オブ・ステージ」の異名をとる彼らが、8人組のバンド編成となり名門ジャズクラブで繰り広げるライブは、2022年の開催以来ファンの間でも話題となり、2年連続即ソールドアウトを記録する人気企画だ。
今回は11月9日・10日の2日間、1日2公演の計4公演。チケットの詳細はRHYMESTERオフィシャルホームページにて。
ライブ・イベント情報
会場：Blue Note Tokyo（東京都港区南青山6-3-16）
電話番号：03-5485-0088
https://www.bluenote.co.jp
2024年11月9日（土）
[1st] Open 3:30pm Start 4:30pm [2nd] Open 6:30pm Start 7:30pm
2024年11月10日（日）
[1st] Open 3:30pm Start 4:30pm [2nd] Open 6:30pm Start 7:30pm
※それぞれ1時間強のパフォーマンスを予定
出演：
宇多丸 (Rap)
Mummy-D (Rap)
DJ JIN (Turntables, Percussions)
Takeuchi Kaztake (Keyboards & Band Master)
Fujiyama Shu (Guitars)
Yanagihara Akira (Bass)
Wakiyama Kosuke (Drums)
Takahashi Yuko (Percussions)
チケット：
￥8,800（税込）＋別途シートチャージが必要な座席もあり
先行含めて各販売タイミングごとに、チケット数は割り振られます
Blue Note Tokyo・シート図：
http://www.bluenote.co.jp/jp/floor/
【RHYMESTER 最速HP先行抽選受付】
[e+（イープラス]：https://eplus.jp/rhymester-bnt2024/
抽選受付：2024/10/4（金）12:00~2024/10/9（水）23:59
結果確認：2024/10/12（土）13:00~2024/10/13（日）18:00
リリース情報
2024年9月25日発売
BD VIXL-461 \6,600（税込）
DVD VIBL-1149 \5,720（税込）
＜ビクターオンラインストア限定商品＞
カセットテープ・ライブアルバム付限定パッケージ
BD＋2CT \8,800（税込）
DVD＋2CT \7,920（税込）
https://victor-store.jp/artist/7308
収録予定曲
1. Intro: Open The Window
2. After 6 (Radio Version)
3. After 6
4. My Runway feat. Rei
5. 予定は未定で。 feat. MASTA SIMON (Mighty Crown)
6. マクガフィン / 岡村靖幸さらにライムスター
7. 世界、西原商会の世界！ Part 2 逆featuring 横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
8. 肉体関係 Part 2 逆featuring 横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
9. 耳ヲ貸スベキ
10. リスペクト
11. ザ・グレート・アマチュアリズム
12. ジャズィ・カンヴァセイション feat. RHYMESTER / SOIL&”PIMP”SESSIONS
13. 初恋の悪魔 / SOIL&”PIMP”SESSIONSにRHYMESTERを添えて
14. なめんなよ1989 feat. hy4_4yh
15. ちょうどいい
16. POP LIFE
17. The Choice Is Yours
18. Open The Window feat. JQ from Nulbarich
19. The R
20. Forever Young / スチャダラパーからのライムスター
21. 待ってろ今から本気出す
22. ONCE AGAIN
副音声：
宇多丸、Mummy-D、DJ JINによる元祖・生（ビール）コメンタリー特別編 in 公開飲みーティング2024
（スペシャルゲスト：岡村靖幸「マクガフィン」パート）
出演：RHYMESTER
宇多丸
Mummy-D
DJ JIN
出演：ゲストアーティスト一覧（五十音順・グループ名）
岡村靖幸
横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
スチャダラパー
SOIL&”PIMP”SESSIONS
JQ (Nulbarich)
hy4_4yh
Masta Simon (Mighty Crown)
Rei
関連リンク◆RHYMESTER オフィシャルサイト