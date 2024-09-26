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GOD CHILD RECORDS / GCR-258 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 2Songs CD & 2Songs Blu-ray + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]
1.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á
2.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Áµ´²Ð¡Á
[Disc-2(Blu-ray)]
1.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡ÊMusic Video¡Ë
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GOD CHILD RECORDS / GCR-259 / ¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 2Songs CD & 2Songs DVD + MV Making / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤ / ¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤ / Special Limited Edition
[Disc-1(CD)]
1.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á
2.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Áµ´²Ð¡Á
[Disc-2(DVD)]
1.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡ÊMusic Video¡Ë
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3.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡ÊMusic Video Making¡Ë
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GOD CHILD RECORDS / GCR-260 / ¡ï1,100 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 3Songs CD / ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¡ÚCD¡Û
1.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á
2.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Áµ´²Ð¡Á
3.ÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡ÊVoiceless¡Ë
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CD SHOP Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¸æÍ½Ìó¡¢¤´ÃíÊ¸¤ÎºÝ¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤¡£
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4.ÉÊÈÖ¡§GCR-260
5.Î®ÄÌ¡§¥À¥¤¥¥µ¥¦¥ó¥É
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A4 / 36P / ¡ï3,500 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡½ÀõÇ¬¡ÖÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡×ÍèÉÐ²»³Ú²È¡ÊGuest Musicians¡Ë¡½
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Guitar : ºé¿Í (NIGHTMARE / JAKIGAN MEISTER)
Bass : SHUSE (¢÷§ñi¡ñ§Ü / La'cryma Christi)
Drums : ½ß»Î¡Êex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88¡Ë
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Guitar : you (ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Bass : °¡µ¨(Sadie / AXESSORY)
Drums : ±ó³¤½Ú»Ê (¸ÊÎ¶)
Keyboard : ÅÔ·¼°ì (SOPHIA / Rayflower)
MV¡ÖÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡×Guest ½Ð±é
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¡¦"ÀõÇ¬" ¡ÖÅíÂÀÏºÅÁµ ¡Á²æÉð¼ÔÍå¡Á¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ× TYPE-A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
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¡¦MV»£±Æ»þ¥Á¥§¥¡Ê1Ëç¡¦Á´¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¡¦Blu-ray ¸ÂÄê¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡Ê¹ØÆþÆÃÅµ¡Ë
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11/4(·î¡¦½Ë)½ÂÃ«REX
OPEN 17:30¡¿START 18:00
11/11(·î) ÀçÂæMACANA
OPEN 18:00¡¿START 18:30
11/14(ÌÚ) »¥ËÚSPiCE
OPEN 18:00¡¿START 18:30
11/24(Æü) HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
OPEN 17:30¡¿START 18:00
12/15(Æü) ¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH!!
OPEN 17:30¡¿START 18:00
12/28(ÅÚ) Ì¾¸Å²°ell.fits.all
OPEN 17:30¡¿START 18:00
¡¦Support Musicians
Gu.HIRO¡ÊLa'cryma Christi¡Ë
Gu.¥®¥ë¡ÊAngelo¡¿ex.Vidoll¡Ë
Ba.°¡µ¨(Sadie / AXESSORY)
Dr.Âç¾ë¡ÊD¡Ë
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1/11(ÅÚ) Ê¡²¬DRUM SON
OPEN 17:30¡¿START 18:00
¡¦Support Musicians
Gu.HIRO¡ÊLa'cryma Christi¡Ë
Gu.¥®¥ë¡ÊAngelo¡¿ex.Vidoll¡Ë
Ba.à¢ (ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.Âç¾ë¡ÊD¡Ë
1/13(·î¡¦½Ë)ÂçºåMUSE
OPEN 17:30¡¿START 18:00
¡¦Support Musicians
Gu.Leda
Gu.¥®¥ë¡ÊAngelo¡¿ex.Vidoll¡Ë
Ba.à¢ (ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.Âç¾ë¡ÊD¡Ë
1/14(²Ð) ²¬»³IMAGE
OPEN 18:00¡¿START 18:30
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Gu.Leda
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Ba.à¢ (ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
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2/12 (¿å)ZEPP SHINJUKU
OPEN 18:00¡¿START 18:30
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¡¦Guest
Bass : SHUSE (¢÷§ñi¡ñ§Ü / La'cryma Christi)
Drums : ½ß»Î¡Êex. SIAM SHADE / BULL ZEICHEN 88¡Ë
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¼çºÅ¡§GOD CHILD RECORDS
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2024Ç¯
11/4(·î¡¦½Ë)½ÂÃ«REX
11/11(·î) ÀçÂæMACANA
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¼õÉÕURL¡§ https://pia.jp/v/d2425fc-asagi/
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°ìÈÌB¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡¦DÂåÊÌ¡Ë¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/asagi-2425/
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11/3(Æü) Åìµþ¡¦Studio Rosarium
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OPEN 13:00¡¿START 13:30
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OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿16:30¡Á¡Ê17:30½ªÎ»Í½Äê¡Ë
11/13(¿å) »¥ËÚ¡¦ZEUS SAPPORO
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OPEN 18:30¡¿START 19:00
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿17:00¡Á¡Ê18:00½ªÎ»Í½Äê¡Ë
12/29(Æü) Ì¾¸Å²°¡¦ÀÅ¤«¤Î³¤
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OPEN 12:30¡¿START 13:00
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿11:00¡Á¡Ê12:00½ªÎ»Í½Äê¡Ë
2025Ç¯
1/10(¶â) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬Å·¿Àgraf
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OPEN 18:45¡¿START 19:15
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿17:30¡Á¡Ê18:30½ªÎ»Í½Äê¡Ë
1/12(Æü) Âçºå¡¦MUSE BOX
¥È¡¼¥¯¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 17:30¡¿START 18:00
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿16:00¡Á¡Ê17:00½ªÎ»Í½Äê¡Ë
2/11 (²Ð¡¦½Ë)Åìµþ¡¦Studio Rosarium
°ìÉô¡§¥È¡¼¥¯¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ
OPEN 13:00¡¿START 13:30
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿11:00¡Á¡Ê12:30½ªÎ»Í½Äê¡Ë
ÆóÉô¡§¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
OPEN 18:00¡¿START 18:30
Àè¹ÔÊªÈÎ¡¿16:30¡Á¡Ê17:30½ªÎ»Í½Äê¡Ë
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