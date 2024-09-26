Â¼¾å¿®¸Þ¡È¸¡ÊØ¡É¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡ÖÍÑÂ¤·¤Æ¡¢¤¹¤¯¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡Á¡ª¡ª¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¸¡ÊØ¡É¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¾¼ÏÂÀ¤ÂåvsÎáÏÂÀ¤Âå¡ª¡È¥ä¥Ð¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÎ®¹Ô¡ÉÂçÄ´ºº¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤®¤ç¤¦Ãî¸¡ºº¡Ê2016Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¡Ë¤ä¸¡ÊØ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÊ¢ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î°ì´Ä¤Ç¸¡ÊØ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸¡ÊØ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏÂ¼°¤Î¥È¥¤¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥·¡¼¥È¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢»æ¥·¡¼¥È¡£¡Ø¤½¤Î¾å¤Ë½Ð¤¿¤ä¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë»æ¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤ÆÂç¤¤¤¤Û¤¦¤ò¤·¤¿Â¼¾å¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºòº£¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥â¡¼¥É¡Ê¼«Æ°Àö¾ô¡Ë¤¬Æ¯¤¤è¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÍÑÂ¤·¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¯¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡Á¡ª¡ª µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤è¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ð¤±¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç¡¢ÊØ´ï¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Èá¤·¤¤¤Ç¡£¤Þ¤¿¼¡¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¾¼ÏÂÀ¤ÂåvsÎáÏÂÀ¤Âå¡ª¡È¥ä¥Ð¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÎ®¹Ô¡ÉÂçÄ´ºº¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤®¤ç¤¦Ãî¸¡ºº¡Ê2016Ç¯3·î¤ËÇÑ»ß¡Ë¤ä¸¡ÊØ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÊ¢ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î°ì´Ä¤Ç¸¡ÊØ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸¡ÊØ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºòº£¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥â¡¼¥É¡Ê¼«Æ°Àö¾ô¡Ë¤¬Æ¯¤¤è¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÍÑÂ¤·¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¯¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡Á¡ª¡ª µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤è¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ð¤±¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç¡¢ÊØ´ï¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Èá¤·¤¤¤Ç¡£¤Þ¤¿¼¡¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£