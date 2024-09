バンダイの「あったかぬいぐるみ」シリーズに、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」に登場する「キイロイトリ」が仲間入り♪ 丸っこい可愛い「キイロイトリ」があなたに寄り添い、温めます。シー・シー・ピーの「きゃらニクス」ブランドより、リラックマに登場する人気のキャラクター『キイロイトリ』のUSB接続であったかくなるぬいぐるみ「あったかキイロイトリ」が新登場!

「あったかキイロイトリ」は、本体についたUSBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、約30秒後に背中がぽかぽかと温かくなるぬいぐるみ。冬だけではなく、冷房が強いオフィスなど季節問わず一年中活躍してくれる、便利アイテムだ。また、モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能なので、ちょっとしたお出かけ、外での活動の際などにも連れて行けばいつでもどこでも温めてくれる。ふわふわ素材で、小さく丸みのある可愛いフォルムが再現されている「キイロイトリ」のあったかぬいぐるみは、まるでペットを抱いているような温かさ。約60分で自動オフになるので、低温やけどなどの心配もないのが嬉しいですね♪「あったかぬいぐるみ」のキイロイトリは、膝の上にのせたり、抱きかかえて一緒にホッとしちゃいましょ。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.