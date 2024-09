オンライン販売の洋菓子店が実店舗をオープン。素材と誠実に向き合う、優しい甘さが人気（東京・三鷹）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・三鷹にオープンした洋菓子店。オンライン販売で人気を博したお店が、待望の実店舗へ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ka ha na -菓葉絆-(東京・三鷹)

アンティークの扉が可愛い入り口 写真:お店から

2024年8月22日、JR三鷹駅南口から中央通り沿いを直進した、徒歩約10分のところにテイクアウト専門の洋菓子店「ka ha na -菓葉絆-」がオープンしました。シックなフランスアンティークのドアが目印です。

こちらでいただけるのは、小麦粉や発酵バター、砂糖など有機素材を中心に厳選した材料で作られる焼菓子とケーキ。

クラシカルなケーキ 写真:お店から

“自然と人が繋がるお菓子”をコンセプトに、信頼できる生産者から届く季節の果物を一つひとつ丁寧に加工したり、ときには、旬の植物から得られる葉や花の香りを使ったり、一期一会のお菓子作りを心がけているようです。

オーナーの根本理絵氏は、大阪の「パティスリー・ケ・モンテベロ」を経て、西麻布のフレンチ「レフェルヴェソンス」や調布の薪火レストラン「Maruta」でパティシエとして腕を振るいます。勤務していたレストランを間借りして、洋菓子のオンライン販売を行っていましたが、問い合わせも増えてきたタイミングで念願の実店舗をオープン。出店地に選んだ三鷹は、自然と住みやすさが共存しているお気に入りの場所だそう。

フィナンシェ 写真:お店から

看板メニューは、「焼き立てフィナンシェ」(380円)と「焼き立てマドレーヌ」(280円)。シンプルだからこそ材料や作り方にこだわり、毎日丁寧に作っています。

フィナンシェは、香り良く焦がした発酵バターに、マルコナ種のアーモンドパウダーとバニラでさらに香り高く仕上げました。きめ細かく仕上がる国産小麦粉を使って、口溶けのよさも追求しています。

焼き菓子&ケーキ 出典:たい焼き職人さん

「バニラチーズケーキ」(写真左上奥・680円)もおすすめ。 濃厚ながらも後味の軽いバニラの香りをきかせたベイクドチーズケーキです。手作業で丁寧に混ぜることで滑らかな食感が生まれます。「朝焼きカヌレ」(写真手前・420円)は、洋酒の風味がふわっと漂う上品な味わい。表面はガリッ、中はもっちりの食感もクセになります。

ガラスケースの中に並ぶスイーツ 写真:お店から

現状は、木金土の週3日営業。ゆえに、誠実なお菓子を求めて、行列ができることも多々あるそう。

自分へのご褒美に、手土産に。自然との対話を大切に作られたka ha naのお菓子は、口内も心も満たしてくれるはず! ぜひ、足を運んでみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

おいしそうなケーキたち 写真:お店から

『まず目に付いたのがガラス瓶に入った細長いプリン。

プリンマニアとしては、これは買わないと!

シュークリームも大好きなので、これもマスト!

カヌレもあった!これも!フィナンシェも買いたかったのですが、プレーンは売り切れで抹茶味を。

全部で4種類1610円税込でした。帰宅して、半分にして子供と食べてみた。

プリンが激うま!!トロトロだけど、割としっかりした系のトロトロ。

卵の味と香りがすんごい!!甘さ控えめで、むちゃくちゃ美味しいです!!

上に乗ってる生クリームも良いクリームですね。

シュークリームを半分。

切ってみると、中には生カスタードがみっちり詰まってるー!!

やや小ぶりながら、外側ガリガリ系。これもクリームも皮も甘さ控えめで、好みです。

このシュークリームも、うまし。

カヌレ、外カリカリ。中はむっちり。うんうん。想定内の美味しさ。

フィナンシェ!これもみっちりで、好み!

正直、プレーンが食べたかったのですが、

餡子の入った抹茶味のフィナンシェもかなり美味しかったです!!

素材に誠実で、すごく丁寧に作られたお菓子達だなぁと。

気に入ったので、また買いに来ます。

幸せな気分になれるお菓子達に出会えますよ。

ごちそうさまでした』(rieママ@武蔵野さん)

シュークリーム 出典:一老太さん

『オープン3日目。列ができている。

シュークリームをはじめ、焼菓子系がほとんどだったかな。

そんなわけで、シュークリームを購入。

いや、一言美味いわ。まず、生地の香ばしさよ。表面さっくり、内側にも工夫が。で、中のクリームはバニラビーンズが効いていて、このクリーム単体でも美味い。で、持った瞬間に感じたけど、重量感、クリームがたっぷり詰まっている。

良いお店が出来たものだ』(一老太さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ka ha na住所 : 東京都三鷹市下連雀4-15-26TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

