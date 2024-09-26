¡ÖÅìµþ¹âÈø¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊTTR¡Ë »³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤¼¡×¾Ð¤¤¤È³Ø¤Ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤Î»³ÅÐ¤êÆþÌç¥Þ¥ó¥¬¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä»³ÅÐ¤ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Øº£Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë»³ÅÐ¤ê¡Ù¡Ê¤¸¤å¤´¤óÂçÊå/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¤Î»³ÅÐ¤êÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿ÆþÌç¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅÐ»³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãø¼Ô¤ÈÍ§¿Í¤Î¤Ë¤ã¤â»á¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅÐ»³¤ËÁª¤ó¤À¹âÈø»³¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ª ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë»³¤ËÅÐ¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â½ÄÁö¡¢¾®²°Çñ¡¢¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤È¡¢½ù¡¹¤ËÄ©ÀïÅª¤ÊÅÐ»³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Èà¤é¤¬»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤ÎÈà¤é¤À¤¬¡¢¹âÈø»³¤ò¥²¡¼¥à¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¤ê¡¢ÅÐ»³¥®¥¢¤Î¼ý½¸¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à½¸¤á¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç»³ÅÐ¤ê¤ò³Ú¤·¤àÉÁ¼Ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼»³¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ö¤³¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¸ä³ÚÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¾Ï¤Ç°·¤¦»³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿»³ÅÐ¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥³¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¢»ý¤ÁÊª¥ê¥¹¥È¡¢»³¤´¤Ï¤ó¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤âËÉÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤»³¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÃúÇ«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢»³¤ÎÍºÂç¤µ¤ä¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»³ÅÐ¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ª¥¿¥¯ÅªÍ×ÁÇ¤ò¸ò¤¨»³ÅÐ¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜ½ñ¡£ÆÉ¼Ô¤Ï»³ÅÐ¤ê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÅÐ»³½é¿´¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤ë¡¢»³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / Ato Hiromi