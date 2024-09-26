リトグリが「出会い」をテーマにお届け！新番組『Little Glee Monster 「Join Us！」』放送決定
■初回と2回目の放送では、メンバー6人全員で企画会議を開催！
10月にデビュー10周年を迎えるLittle Glee Monsterが、「出会い」をテーマにゲストやリスナーと「Join Us!」していく新FMラジオ番組『Little Glee Monster 「Join Us!」』（全国JFN系列26局ネット予定）が、10月2日から各局で順次オンエアスタートする。
初回と2回目の放送では、メンバー6人全員で企画会議を開催。また、メンバーがリスナーにおすすめしたい楽曲もオンエアする。
今後は、アーティストゲストはもちろん「この人にこの話を聞きたい！」をきっかけに様々なジャンルのゲストも迎える予定だ。
番組情報
『Little Glee Monster 「Join Us!」』
※2024年10月2日（水）より順次スタート！
放送日時：各局により異なります。
放送局：JFN系FM 26局ネット予定
【予定ネット局】
FM仙台、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM AICHI、FM三重、FM滋賀、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM佐賀、FM長崎、FM宮崎、FM沖縄、interfm（以上 全26局でOA予定）
『Little Glee Monster 「Join Us!」』番組サイト
https://audee.jp/program/show/300009092
Little Glee Monster10周年特設サイト
https://www.littlegleemonster.com/10th/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/