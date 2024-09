「東京蚤の市’24 AUTUMN」が、2024年11月1日(金)・2日(土)・3日(日)の3日間、東京・立川の国営昭和記念公園にて開催される。

「東京蚤の市」とは?

2012年に“古き良きものの祭典”としてスタートした「東京蚤の市」は、「紙博」などの人気イベントを手がける「手紙社」が主催するフリーマーケット。年数回の開催の度に数万人を動員している、東京屈指のフリーマーケットだ。

アンティーク&ヴィンテージ家具や古着、北欧雑貨など250組以上が出店

今回の秋開催も、豊かな自然に囲まれた国営昭和記念公園に250組を超える出店者が集結。アンティーク&ヴィンテージの家具や古道具、古着、北欧雑貨といった蚤の市お馴染みのアイテムが販売されるほか、ライブステージや大道芸パフォーマンスも楽しめる。

全国から選りすぐりの一品が集結するフードエリア

また、全国から選りすぐりの美味しいグルメを集めたフードエリアにも要注目だ。蚤の市名物とも言えるぐるぐるソーセージの「うずまきちゃん」や夢中で頬張りたくなるハンバーガーなど、こだわりの一品を提供する40店舗以上が出店。運命の逸品との出会いを楽しみつつ、お腹も心も満たしてくれるグルメも忘れずに味わってみてほしい。

開催概要

「東京蚤の市’24 AUTUMN」

開催日:2024年11月1日(金)・2日(土)・3日(日)

時間:9:30〜16:00

会場:国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン ゆめひろば(東京都立川市緑町3173)

入場料:

・前売り券(オンライン販売チケット) 1,500円

・当日券(会場販売チケット) 2,000円

・東京蚤の市’24 AUTUMN入場券+国営昭和記念公園有料エリア入園セット券(オンライン販売チケット) 1,800円

・手紙社のブイン限定・入場デジタルチケット(先行入場付き) 1,500円

※前売り券(オンライン販売チケット)は9/27(金)12:00〜イープラスにて販売開始(予定)。

※中学生以下無料。

※チケットは規定枚数に達し次第、販売終了となる。



<出店・出演者>

■出店者(250組以上)

古道具、古書店街、古着、雑貨、東京北欧市、東京アジアンタウン、キッズマルシェ、花マルシェ、リュックサックバザール、世界のティールーム、東京おやつ通り、フード、リラクゼーション、ワークショップ、鉄道、紙もの、布博、クラフト、アウトドア、和もの街道、もみじ市

■ライブステージ

[メインステージ]

アン・サリー/オオヤユウスケ/カジヒデキ/GOOD BYE APRIL/スカート/高野寛/つじあやの/堀込泰行/おほしんたろう/キャプテンバイソン

...and more

<1日4組>

■tico moonステージ

おおはた雄一 with 朝倉真司&影山敏彦/大宮エリー with tico moon/空気公団 with tico moon/シャッポ/CHARO CLUB/Small Circle of Friends/tico moon feat. ビューティフルハミングバード/ポニーのヒサミツとSpoonful of Lovin’?/Pome Shih Tzu

<1日3組>

■パフォーマー

金子しんぺい/Koji Koji Moheji/コメカミマスター/TheWorthless/ず〜まだんけ/バブリン先生/p0p0balloon/マチーデフ

<8組>

■アトラクション

物々交換の本棚

のみくじ

どこから来ましたかボード・クリスマスツリーを飾ろう

アリクイさんグリーティング

スタンプさんを探せ!

いきなりラップバトル

...and more

