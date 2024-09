はやぶさ2の探査予定小惑星に「トリフネ」と命名！　日本神話の神に由来

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ2」は現在、拡張ミッション「はやぶさ2#(はやぶさツーシャープ)」に入っており、ミッションの1つとして98943番小惑星「2001 CC21」の探査を実施する予定です。その関心の高さから、2001 CC21の名称は一般公募で提案されることとなり、JAXAのはやぶさ2#チームが、2023年12月から2024年5月まで命名案を募集するキャンペーンを実施していました。

提案された名称は、小惑星などの小天体の名称を管轄する国際天文学連合(IAU)の「小天体命名作業部会(WGSBN)」が審査・投票し決定されます。このWGSBNが2024年9月23日付で発行した速報にて、2001 CC21の名称として「トリフネ(Torifune)」が正式に承認されました(※1)。これは日本神話に登場する神、あるいは船の名前である「天鳥船(あめのとりふね)」に由来しており、はやぶさ2がトリフネの超近接フライバイ探査を安全に行えるようにという願いが込められています。

※1…小惑星の正式な名称は、アルファベット表記が唯一です。一方で日本語表記については正式な基準はありませんが、JAXAなど日本の宇宙機関はカタカナで表記することが一般的です。

JAXAが2014年に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ2」は、2018年から2019年にかけて162173番「リュウグウ」の探査およびサンプル採集を行い、2020年にリュウグウのサンプルを地球に帰還させました。ただし、本体も地球大気圏に突入してミッションを終えた初代「はやぶさ」とは異なり、はやぶさ2はカプセルのみを地球に帰還させたため、現在は地球を離れ、拡張ミッションである「はやぶさ2#」を実行中です。

拡張ミッションでは、まだ小惑星番号のない小惑星「1998 KY26」に2031年7月に到達することを最終的な目標としていますが、その途中で別の小惑星にも立ち寄る予定です。それが今回の主題である98943番「2001 CC21」です。約840m×約310mの楕円形であると推定される2001 CC21に対し、はやぶさ2は2026年7月に可能な限り接近し、相対速度約5km/sの高速で通過しながら、フライバイ探査を実施する予定です。

2001 CC21は、アメリカの小惑星発見プログラム「リンカーン地球近傍小惑星探査(LINEAR)」によって2001年に発見された小惑星です。命名権はLINEARが持っており、命名権の譲渡や売買は禁止されていますが、命名権を持つ人物やチームが、第三者が提案した名称を申請することは禁止されていません。

これは、天文学へ興味を持ってもらい、普及を図るために、名称を一般公募する命名キャンペーンが行われることがあるためです。リュウグウもそのような経緯で命名されており、2001 CC21の名称一般公募は、初代はやぶさの探査対象だったイトカワと合わせて3例目となります。2001 CC21の命名案は、2023年12月6日から2024年5月9日まで受け付けられていました(※2)。

※2…最終目標である1998 KY26は、命名権が与えられるために必要な小惑星番号が与えられていないため、現時点では名称を与えられる基準に達していません。

2001 CC21は、地球に接近する公転軌道を持つ「地球近傍小惑星」の1つです。地球近傍小惑星には神話に由来する名称を付けるルールとなっています。このため命名キャンペーンでは、神話に由来する名称が推奨されていました(※3)。

※3…初代はやぶさが探査した小惑星イトカワは、地球近傍小惑星でありながら、神話ではなく実在する人物の名前(日本の宇宙開発・ロケット開発の父と呼ばれる糸川英夫)にちなんでいます。命名キャンペーンでは当初、この例外を指して神話以外の名称の提案も受け付けていましたが、後に、これはかなり例外的な措置であることをIAUが注意したことを追記しています。

提案された小惑星の名称は、IAUの作業部会「WGSBN」に所属する15人のメンバーによって、審査と投票が行われます。ここで承認されれば、初めて名称が正式なものとなり、WGSBNが定期的に発行する『WGSBN速報(WGSBN Bulletin)』にて公表されます。そして、2024年9月23日付で発行されたWGSBN速報4巻13番にて、2001 CC21の名称が「トリフネ(Torifune)」で承認されたことが公表されました。

Torifune (an abbreviation of Ame-no-torifune) is a god in Japanese mythology. It is also the name of the god's ship, which can travel safely at high speed like a bird and steady as a rock. The Hayabusa2 spacecraft will perform a flyby of this asteroid, and the name expresses the hope that Hayabusa2 will be able to safely conduct the high-speed encounter.

トリフネ(天鳥船、あめのとりふね、より)は、日本神話における神である。同時に神が乗る船の名前でもあり、鳥のように速く、岩のように安定して安全に航行できる船である。「はやぶさ2」探査機は、この小惑星のフライバイ探査を行う予定であるが、この名称は、「はやぶさ2」が高速でこの小惑星とすれ違う運用を安全に行うことができるよう願って付けられたものである。