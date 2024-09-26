　日本時間２１時３０分に米実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）、耐久財受注（速報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想　3.0%　前回　3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.9%　前回　2.9%（個人消費・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）21:30
予想　N/A　前回　21.9万件（新規失業保険申請件数)
予想　N/A　前回　182.9万件（継続受給者数)

耐久財受注（速報値）（8月）21:30
予想　-2.9%　前回　9.8%（前月比)
予想　0.1%　前回　-0.2%（輸送除くコア・前月比)