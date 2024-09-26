まもなく米実質ＧＤＰ確報値などの発表 まもなく米実質ＧＤＰ確報値などの発表

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日本時間２１時３０分に米実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）、耐久財受注（速報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）21:30

予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.9% 前回 2.9%（個人消費・前期比年率)

予想 2.5% 前回 2.5%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）21:30

予想 N/A 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)

予想 N/A 前回 182.9万件（継続受給者数)



耐久財受注（速報値）（8月）21:30

予想 -2.9% 前回 9.8%（前月比)

予想 0.1% 前回 -0.2%（輸送除くコア・前月比)

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