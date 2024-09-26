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21:30

米実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）

予想 3.0% 前回 3.0%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.9% 前回 2.9%（個人消費・前期比年率)

予想 2.5% 前回 2.5%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



米新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）21:30

予想 N/A 前回 21.9万件



米失業保険継続受給者数（09/08 - 09/14）

予想 N/A 前回 182.9万件



米耐久財受注（速報値）（8月）

予想 -2.9% 前回 9.8%（前月比)

予想 0.1% 前回 -0.2%（輸送除くコア・前月比)



22:10

クーグラーFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、金融包摂に関する討論会参加（質疑応答なし）



22:15

ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



22:20-22:25

パウエルFRB議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議開会挨拶（事前収録）



22:25

ウィリアムズNY連銀総裁、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席（質疑応答なし）



22:30

ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議開会挨拶



23:00

米中古住宅販売成約指数（8月）

予想 -1.0% 前回 -5.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -4.6%（前年比)



23:15

デギンドスECB副総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席



23:30

バーFRB副議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席

クックFRB理事、会議「人工知能と労働」出席（質疑応答あり）



27日

0:15

イエレン米財務長官、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席



1:00

シュナーベルECB理事、イベント講演



2:00

バーFRB副議長、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

米7年債入札（440億ドル）



7:00

クックFRB理事、会議「人工知能と労働」講演（質疑応答あり）



4:00

メキシコ中銀政策金利（9月）

予想 10.5% 前回 10.75%（オーバーナイト・レート)



※予定は変更されることがあります。

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