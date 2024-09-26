21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）
予想　3.0%　前回　3.0%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.9%　前回　2.9%（個人消費・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（09/15 - 09/21）21:30　
予想　N/A　前回　21.9万件

米失業保険継続受給者数（09/08 - 09/14）　
予想　N/A　前回　182.9万件

米耐久財受注（速報値）（8月）
予想　-2.9%　前回　9.8%（前月比)
予想　0.1%　前回　-0.2%（輸送除くコア・前月比)

22:10　
クーグラーFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、金融包摂に関する討論会参加（質疑応答なし）

22:15　
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

22:20-22:25　
パウエルFRB議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議開会挨拶（事前収録）

22:25　
ウィリアムズNY連銀総裁、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席（質疑応答なし）

22:30　
ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議開会挨拶

23:00
米中古住宅販売成約指数（8月）
予想　-1.0%　前回　-5.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-4.6%（前年比)

23:15　
デギンドスECB副総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席

23:30　
バーFRB副議長、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席
クックFRB理事、会議「人工知能と労働」出席（質疑応答あり）

27日
0:15　
イエレン米財務長官、財務省・NY連銀・FED・CFTC・SEC共催年次会議出席

1:00　
シュナーベルECB理事、イベント講演

2:00　
バーFRB副議長、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
米7年債入札（440億ドル）

7:00　
クックFRB理事、会議「人工知能と労働」講演（質疑応答あり）

4:00
メキシコ中銀政策金利（9月）
予想　10.5%　前回　10.75%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更されることがあります。