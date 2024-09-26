±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¡¡ÈÖÁÈ¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¡×¡¡à¹õ¤¤¸òºÝµ¿ÏÇá¤É¤¦È½ÃÇ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¤¬¶¯À©¼¹¹ÔË¸³²»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤¬£²£¶Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï£´¡Á£µ·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê£²¡×¤ÎÎø°¦´ë²è¤Ë½Ð±é¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Îà¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿²ó¤Ï£²£µÆü¤ÎÂáÊá¸å¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð±é²ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÛ¿®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«Ãæ»ß¤¹¤ë¤«¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï£²£¶Æü¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬µ¹¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¤ÏÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤òÃí»ë¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï»³¸ýÁÈ¹°Æ»²ñ·ÏÁÈÄ¹¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ïà¹õ¤¤¸òºÝµ¿ÏÇá¤¬Éâ¾å¡££Á£Â£Å£Í£Á¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê£²¡×¤ÏÍÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£