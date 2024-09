ラッパーのZORN、OZROSAURUSが所属するレーベル・All My Homiesが、Timberlandとのコラボレート・コレクションを発表した。Timberland Boutique Tokyoで10月4日より発売開始する。今年9月に1周年を迎えたTimberland Boutique Tokyoを記念し、昨年ZORNとのライブイベントや限定オリジナルイエローブーツの発売でも話題を呼んだ両者が再びタッグを組んだ今回のコラボレート・コレクション。ビジュアルはOZROSAURUSのMACCHOがモデルとなり、Timberland Boutique Tokyoのディレクションを担当している長谷川昭雄氏監修のもと制作された。

コラボレートブーツは、1979年に誕生し、90's HIP HOPのアイコニックなブーツとしてコアなファンからも人気が高い「Premium Waterproof Super Boots」に、10月3日に都内某所で開催されるTimberland Boutique Tokyo 1st Anniversaryに出演するOZROSAURUSのMC・MACCHOのアーティストイメージを落とし込んだ特別な一足となっている。T-SHIRTはMade in JapanのTimberlandオリジナルボディを使用し、今回のコラボレート限定仕様でAll My Homiesのロゴを刺繍。同様にTimberlandのロゴもAll My Homiesをイメージした、限定フォントを使用した。本コラボレート・コレクションの発売に関する詳しい情報は近日公開予定。