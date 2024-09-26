【門別・瑞穂賞結果】単勝1.0倍ベルピットが無敵の5連勝で重賞9勝目を挙げる
26日、門別競馬場で行われた第57回瑞穂賞(3歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金600万円)は、4番手から4角で先頭に立った桑村真明騎手騎乗の1番人気ベルピット(牡4、北海道・角川秀樹厩舎)が、3番手から脚を伸ばした3番人気スコルピウス(セ8、北海道・米川昇厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒6(良)。
さらに2.1/2馬身差の3着に2番人気ナムラゴロフキン(牡7、北海道・小国博行厩舎)が入った。
勝ったベルピットは、父パイロ、母ベルライン、その父ダイワメジャーという血統。単勝1.0倍の圧倒的支持に応えて4馬身差の快勝。今期は無敗の5連勝で、重賞は通算9勝目となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆ベルピット(牡4)
騎手:桑村真明
厩舎:北海道・角川秀樹
父:パイロ
母:ベルライン
母の父:ダイワメジャー
馬主:廣松 金次
生産者:厚賀古川牧場
【全着順】
1着 ベルピット 1人気
2着 スコルピウス 3人気
3着 ナムラゴロフキン 2人気
4着 ダイメイコリーダ 4人気
5着 ボルゲリ 6人気
6着 ドテライヤツ 5人気