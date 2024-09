「静かなるドン2」(後編)の9月27日(金)公開に合わせて、本作品の主題歌となっているTHE YELLOW MONKEY「罠」のLINE MUSICキャンペーンがスタートする。このキャンペーンは、期間内にLINE MUSICアプリで「罠」を200回再生を達成した人へ、抽選で20名様に「ゴールドモンキーキーホルダー4個セット」がプレゼントされるというものだ。再生期間は、映画「静かなるドン2」(後編)公開の9月27日(金)00:00〜10月11日(金)23:59までの2週間となる。

2024年10月9日(水)発売WPZL-90295/6 価格:14,300円(税込)予約:https://tym.lnk.to/SparkleX_cbDISC1:Blu-rayTHE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 “SHINE ON”1.バラ色の日々2.SHINE ON3.Romantist Taste4.Tactics5.聖なる海とサンシャイン6.BURN7.ROCK STAR8.楽園9.SPARK10.ソナタの暗闇11.天道虫12.太陽が燃えている13.人生の終わり(FOR GRANDMOTHER)14.SUCK OF LIFE15.LOVE LOVE SHOW16.ホテルニュートリノ17.アバンギャルドで行こうよ18.ALRIGHT19.悲しきASIAN BOY20.JAM21.WELCOME TO MY DOGHOUSESPECIAL MOVIE天道虫 Multiscreen ver.復活の日 Another Take ver.DISC2:CDSparkle X -Complete Edition-1.考える煙2.SHINE ON3.罠4.ホテルニュートリノ-Alternative Mix-5.透明Passenger6.Exhaust7.ドライフルーツ8.Beaver9.Kozu10.ソナタの暗闇11.ラプソディ12.Make Over13.復活の日14.DANDAN -Remastered 2024-15.未来はみないで -Remastered 2024-注意:「DANDAN」「未来はみないで」のハイフンの前は半角空きます。BOOKLET152ページの未公開写真で構成されたブックレット封入※東京ドームライブ写真※「ホテルニュートリノ」MVメイキング写真※「罠」MVメイキング写真※「ソナタの暗闇」MVのイラストレーターによるメンバー描き下ろしイラスト&原画※アーティスト写真アザーテイクなど

2024年10月9日(水)発売DVD(2枚組):WPBL-90662/90663 ¥7,700(税込)Blu-ray:WPXL-90324 ¥7,700(税込)予約:https://tym.lnk.to/shineonDVD /Blu-ray(収録内容同様)1.バラ色の日々2.SHINE ON3.Romantist Taste4.Tactics5.聖なる海とサンシャイン6.BURN7.ROCK STAR8.楽園9.SPARK10.ソナタの暗闇11.天道虫12.太陽が燃えている13.人生の終わり(FOR GRANDMOTHER)14.SUCK OF LIFE15.LOVE LOVE SHOW16.ホテルニュートリノ17.アバンギャルドで行こうよ18.ALRIGHT19.悲しきASIAN BOY20.JAM21.WELCOME TO MY DOGHOUSESPECIAL MOVIE天道虫 Multiscreen ver.復活の日 Another Take ver.THE YELLOW MONKEY OFFICIAL FAN CLUB BELIEVER.会員限定特典「Sparkle X -Complete Box-」をTHE YELLOW MONKEY OFFICIAL STOREにてご購入いただいたお客様に下記特典をプレゼントいたします。「Sparkle X -Prototype-」(非売品CD)※特典は先着となり、無くなり次第終了となります。※店舗別オリジナル特典は対象外となります。店舗別オリジナル特典「Sparkle X -Complete Box-」、「THE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 “SHINE ON”」(Blu-ray / DVD)いずれか1枚ご購入いただいたお客様に下記特典をプレゼントいたします。・Amazon.co.jp:巾着・楽天ブックス:スマホリング※さらに楽天ブックスでご購入いただいたお客様には楽天ブックス限定オリジナルデザイン配送BOX・パックで商品をお届けいたします。※「Sparkle X -Complete Box-」、「THE YELLOW MONKEY SUPER BIG EGG 2024 “SHINE ON”」それぞれ形態よって配送資材、絵柄が異なります。・セブンネットショッピング:マルチショルダー(カラー3種:ブラック・グレー・ネイビー)※ご希望のカラーをお選びいただけます。商品カートが分かれておりますのでご注意ください。※各カラーはなくなり次第終了となります。・全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典:クリアファイル※全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典「クリアファイル」はAmazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部店舗は対象外となります。※全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典「クリアファイル」対象店舗は後日お知らせいたします。※一部のCDショップ(およびネットショッピングサイト)では特典プレゼントを実施していない場合がございます。※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。