カジュアル＆コンパクトな完全ワイヤレスイヤホン！(nb)Audio SkeLeTon II(スケルトン・ツー)

(nb)ブランドが、トランスルーセントデザインの完全ワイヤレスイヤホン「(nb)Audio SkeLeTon II(スケルトン・ツー)」(以下、SkeLeTon II)の先行予約販売を2024年9月26日(木)より応援購入サービスMakuakeにて開始しました。

(nb)Audio SkeLeTon II(スケルトン・ツー)

エム・ティ・アイは、日本国内の認証や規格適合を取得した安心して使える海外製電化製品を国内の消費者に提供する(nb)ブランドより、トランスルーセントデザインの完全ワイヤレスイヤホン「(nb)Audio SkeLeTon II(スケルトン・ツー)」(以下、SkeLeTon II)の先行予約販売を2024年9月26日(木)より応援購入サービスMakuakeにて開始しました。

「SkeLeTon II」は1万円を切るお求め安い価格を実現したカジュアル&コンパクトな完全ワイヤレスイヤホンです。

初代モデルより好評の要所に透明パーツを使用したトランスルーセントデザインを引き継ぎながらも、6軸モーションセンサーを搭載した「ヘッドトラッキング」への対応や近接センサーの搭載、ドライバーのアップデートなど機能性を強化し、サウンドデザインも日本のオーディオブランド「NUARL」が監修しフルモデルチェンジしました。

完全ワイヤレスイヤホン「SkeLeTon II」が新登場!

【特徴】

■トランスルーセントデザインの完全ワイヤレスイヤホン(2カラー)

■6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応

■Amnionic空間オーディオの再生に対応

■ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」を搭載

■音色のチューニングやドライバーの選定、イヤピースの最適化などのサウンドデザインを「NUARL」が監修

■φ12mm大口径グラフェン振動版採用のダイナミックドライバーによる重低音再生

■周囲の騒音を低減する「アクティブノイズキャンセリング」

■イヤホンをしたまま周囲の音が聞こえる「外音取り込み」

■近接センサーによる装着検出機能装備

■騒がしい場所での通話や音声ミーティングが可能な「デュアルマイクENC」

■単体で約5.5時間(ANC OFF時)、充電ケースとの組み合わせで最大20時間の長時間再生

■タッチセンサーでスマートフォンの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能

■ボタン操作不要の簡単ペアリング

■日本国内で使用可能な技適認証取得済み

【仕様】

商品名 :(nb)Audio SkeLeTon II

(エヌビーオーディオ スケルトン・ツー)

仕様 :ヘッドトラッキング対応 完全ワイヤレスイヤホン

ドライバー :φ12mmグラフェン振動版

ダイナミック型フルレンジシングル

機能 :6軸モーションセンサー、低遅延モード、

アクティブノイズキャンセリング、外音取り込み、

近接センサー、デュアルマイクENC、タッチセンサー

外形寸法 :(イヤホン)20.7×32.8×22.4mm

(充電ケース)58.3×44.5×24.6mm

質量 :(イヤホン)4.5g (充電ケース)45g

電源 :本体:DC3.7V/40mAh(内蔵式)/

充電ケースDC3.7V/400mAh

容量密度:385Wh/L(内蔵式)

連続再生時間(最大)※1:約5.5時間/充電ケース使用時:約20時間(ANC OFF)

連続通話時間(最大)※1:約4.0時間/充電ケース使用時:約15時間

通信方式 :Bluetooth Ver5.2/Class2

プロファイル :A2DP、AVRCP、HFP、SSP

対応コーデック :AAC、SBC

マイク :全指向性×2

付属品 :充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE-C)

イヤーピース3サイズ[Mサイズは本体装着済]、

取扱説明書/保証書(日本語)

カラー :BK(ブラック)/WH(ホワイト)

保証期間 :1年

認証 :技術基準適合証明

製造国 :中国(深セン)

※1 連続再生/通話時間は電波環境など外的要因によって短くなる場合があります。

SkeLeTon II

【販売情報】

一般販売時予定販売価格 8,800円(税込)

【プロジェクト概要】

プロジェクト名: 顔の向きに合わせて音が変化する

ヘッドトラッキング対応完全ワイヤレスイヤホン

実施期間 : 2024年9月26日(木)〜11月25日(月)

URL : https://www.makuake.com/project/skeleton_ll/

【リターン一覧】

1)超々早割40%OFF(8,800円→5,280円):SkeLeTon II(1セット) 各色20台

2)超々早割35%OFF(8,800円→5,720円):SkeLeTon II(1セット) 各色30台

3)超早割32%OFF(8,800円→5,980円) :SkeLeTon II(1セット) 各色100台

4)超早割30%OFF(8,800円→6,160円) :SkeLeTon II(1セット) 各色200台

5)早割25%OFF(8,800円→6,600円) :SkeLeTon II(1セット) 各色500台

6)【旅行のお供に!スマホ急速充電器セット】

超早割32%OFF(11,500円→7,820円):SkeLeTon II+急速充電器 各色20セット

7)【旅行のお供に!スマホ急速充電器セット】

早割25%OFF(11,500円→8,625円):SkeLeTon II+急速充電器 各色50セット

8)【仕事&プライベート用 2色セット】

超早割32%OFF(17,600円→11,980円) 20セット

9)【仕事&プライベート用 2色セット】

早割25%OFF(17,600円→13,200円) 50セット

10)【カップル&ペアに!2個セット】

超早割32%OFF(17,600円→11,980円) 各色10セット

11)【カップル&ペアに!2個セット】

早割25%OFF(17,600円→13,200円) 各色20セット

12)【クリスマスギフトに!3個セット】

超早割32%OFF(26,400円→17,980円) 5セット

13)【クリスマスギフトに!3個セット】

早割25%OFF(26,400円→19,800円) 10セット

14)【年末年始のご贈答用に4個セット】

超早割32%OFF(35,200円→23,980円) 5セット

15)【年末年始のご贈答用に4個セット】

早割25%OFF(35,200円→26,400円) 10セット

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カジュアル&コンパクトな完全ワイヤレスイヤホン!(nb)Audio SkeLeTon II(スケルトン・ツー) appeared first on Dtimes.